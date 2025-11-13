Назначена дата старта с Байконура экипажа МКС-74

Сегодня члены основного экипажа — космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс, а также их дублеры — космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Энил Менон — побывали на космодроме, где в монтажно-испытательном корпусе провели первую «примерку» космического корабля «Союз МС-28».

Фото: Роскосмос

Космонавты и астронавты, а также сотрудники Центра подготовки космонавтов, обеспечивающие предстартовую подготовку, прибыли на Байконур за две недели до старта, в течение которых им предстоит насыщенная программа тренировок.

Фото: Роскосмос

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-28» с экипажем МКС-74 запланирован на 27 ноября 2025 года. Экипаж проведет на орбите 242 суток.

Сейчас на МКС находится экипаж 73-й длительной экспедиции, состоящий из космонавтов Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого (Роскосмос), а также астронавтов НАСА Джонатана Кима, Зены Кардман, Эдварда Финка, а также Кимии Юи (JAXA) и Олега Платонова (Роскосмос).