Башенный кран упал на стройке в Алматы: есть погибший

Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях.

Как сообщили в департаменте полиции города, сегодня около 16:00 во время строительных работ произошло опрокидывание башенного крана. В результате происшествия погиб оператор крана.

— По данному факту отделом полиции при управлении полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельств случившегося устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

В ДЧС также прокомментировали произошедшее. Отмечается, что 3 июня на пульт 112 поступило сообщение от службы 102 о падении башенного крана на территории строительной площадки, на месте был обнаружен погибший. По вызову незамедлительно прибыли сотрудники управления промышленной безопасности и других служб взаимодействия.

Отметим, что в 2022 году в Алматы было зафиксировано несколько случаев падения башенных кранов. Так, в январе того года в результате одного из инцидентов погиб 49-летний крановщик. В апреле произошло еще одно падение, однако тогда обошлось без пострадавших. А в июле на строительном объекте снова упал кран — на этот раз трагедия унесла жизнь рабочего.