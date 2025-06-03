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    17:38, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Башенный кран упал на стройке в Алматы: есть погибший

    В Алматы на одной из строительных площадок опрокинулся башенный кран. В результате трагедии погиб оператор, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: ДЧС

    Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях.

    Как сообщили в департаменте полиции города, сегодня около 16:00 во время строительных работ произошло опрокидывание башенного крана. В результате происшествия погиб оператор крана.

    — По данному факту отделом полиции при управлении полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельств случившегося устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    В ДЧС также прокомментировали произошедшее. Отмечается, что 3 июня на пульт 112 поступило сообщение от службы 102 о падении башенного крана на территории строительной площадки, на месте был обнаружен погибший. По вызову незамедлительно прибыли сотрудники управления промышленной безопасности и других служб взаимодействия.

    Отметим, что в 2022 году в Алматы было зафиксировано несколько случаев падения башенных кранов. Так, в январе того года в результате одного из инцидентов погиб 49-летний крановщик. В апреле произошло еще одно падение, однако тогда обошлось без пострадавших. А в июле на строительном объекте снова упал кран — на этот раз трагедия унесла жизнь рабочего. 

    Теги:
    Полиция Строительство Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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