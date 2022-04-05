Башенный кран упал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории строящегося объекта в микрорайоне Жас-Канат упал башенный кран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в сети .

В департаменте промышленной безопасности Алматы сообщили, что 4 апреля на строительном объекте ТОО «Рембус» в микрорайоне Жас-Канат (пятно 23) приблизительно в 09:00-09:30 часов произошло падение башенного крана на парапет строящегося девятиэтажного здания. Жертв и пострадавших нет.

«Собственником крана является ИП «КБК», по договору кран передан в аренду ТОО «Мелиоратор». 10 марта 2021 года ТОО «Жетысу Промбезопасность» провела экспертизу крана на определение возможности его дальнейшей эксплуатации. Срок эксплуатации крана продлен до марта 2023 года. 11 февраля 2022 года в соответствии с письмом ТОО «Мелиоратор» кран запущен в работу специалистом департамента комитета промышленной безопасности МЧС РК по городу Алматы. На сегодняшний день департаментом создается комиссия по расследованию аварии башенного крана. О результатах расследования дополнительно сообщим», - отметили в департаменте.

Напомним, еще в начале года в Алматы произошло падение башенного крана, тогда погиб один человек. Также в феврале этого года в столице рабочий погиб при падении крана.

Фото:instagram.com/kris_p_press







