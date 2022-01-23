Кран упал на стройке в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 49-летний крановщик скончался в результате падения башенного крана в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Инфрмацию подтвердили в акимате Алматы.
«23 января текущего года, в 10.40, по адресу: Ауэзовский район, улица Навои, ЖК «NAVOI 3.0», подрядная компания ТОО «Мирас констракшн» взяла в аренду башенный кран вместе с крановщиком у ИП «Star Rent». В результате крановщик Маинов Б.С., 1973 года рождения, получил травму, несовместимую с жизнью, и скончался до приезда СНМП. Причина падения крана - неисправность в конструкции. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе акимата.
Как прокомментировали в департаменте полиции Алматы, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.277 ч.2 УК РК. Расследованием занимается управление полиции Ауэзовского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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