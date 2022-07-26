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Башенный кран упал в Алматы, погиб человек
26 Июля 2022 20:48

Башенный кран упал в Алматы, погиб человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На строительном объекте в Алматы упал башенный кран, погиб рабочий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сети появилось видео, которое было снято жителями микрорайона Жетысу-3.

«Кран при демонтаже упал, погиб человек. Второй ранен... Кран несколько месяцев назад почти касался окон и балконов», - говорится в посте.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что сегодня в 17:42 поступил вызов о том, что на строительном объекте упал башенный кран на слесаря Б. 1989 года рождения.

«Он скончался на месте происшествия. В настоящее время к расследованию приступила следственно-оперативная группа. Будут проведены соответствующие экспертизы. Обстоятельства устанавливаются», - проинформировали в пресс-службе ДП.


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Автор:
Корреспондент
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