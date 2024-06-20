Автомойку снесли в Алматы

Управление градостроительного контроля Алматы сообщает, что объект возведен незаконно, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отсутствие разрешительных документов было выявлено в ходе внеплановой проверки объекта на участке севернее улицы Северное кольцо, западнее улицы Бекмаханова.

- Управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта в районный суд. Решением Жетысуского районного суда от 9 июня 2022 года автомойка признана самовольной постройкой, - проинформировали в ведомстве.

Накануне собственник (физлицо) произвел добровольный снос объекта в присутствии судебных исполнителей городского департамента юстиции.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай, трехэтажное здание по улице Ислама Каримова, 109, здание по проспекту Достык, 170/1.

В целом в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за незаконным строительством, с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 39 незаконных объектов, в том числе такие крупные, как ЖК «Мечта», KHAN, «Граф», «Алма Гарден» и другие.