РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:40, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Автомойку снесли в Алматы

    Автомойку снесли в Алматы
    Фото: пресс-служба акимата Алматы

    Управление градостроительного контроля Алматы сообщает, что объект возведен незаконно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Отсутствие разрешительных документов было выявлено в ходе внеплановой проверки объекта на участке севернее улицы Северное кольцо, западнее улицы Бекмаханова.

    - Управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта в районный суд. Решением Жетысуского районного суда от 9 июня 2022 года автомойка признана самовольной постройкой, - проинформировали в ведомстве.

    Накануне собственник (физлицо) произвел добровольный снос объекта в присутствии судебных исполнителей городского департамента юстиции.

    Автомойку снесли в Алматы
    Фото: пресс-служба акимата Алматы

    Ранее по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай,  трехэтажное здание по улице Ислама Каримова, 109, здание по проспекту Достык, 170/1. 

    В целом в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за незаконным строительством, с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 39 незаконных объектов, в том числе такие крупные, как ЖК «Мечта», KHAN, «Граф», «Алма Гарден» и другие.

    Теги:
    Архитектура Закон и право Акимат Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!