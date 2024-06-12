Многоэтажное здание сносят в Алматы

Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о сносе здания по проспекту Достык, 170/1, передает корреспондент агентства Kazinform.

Строительство на участке было начато собственником еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Позднее хозяин участка поменялся. Новый владелец продолжил строительство без согласования эскизного проекта, уведомления о начале строительно-монтажных работ, авторского и технического надзоров. Также новый собственник возвел на территории незаконные торговые объекты.

- Управлением подан иск в Медеуский районный суд на снос здания. Иск судом был удовлетворен. После 29 августа 2023 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения. Кроме того, управлением был подан иск уже на снос незаконных торговых павильонов. 2 мая 2023 года вынесено решение о сносе торговых объектов. Решение суда на сегодняшний день исполнено, павильоны снесены, - отметили в управлении.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев поручил усилить контроль за незаконным строительством.

В целом по результатам исковой деятельности по городу с прошлого года полностью или частично снесено 36 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, крупные жилые комплексы, такие как «Мечта».