Сразу три незаконных объекта снесли в предгорье Алматы

В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай, участок №2237, передает корреспондент агентства Kazinform.

Внеплановая проверка, проведенная управлением, показала, что собственник (физлицо) возводит объекты за отсутствием разрешительных документов. В результате в отношении собственника приняты административные меры по статье 316 части 1 с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

Фото: акимат Алматы

25 апреля 2023 года управлением подано исковое заявление о сносе в Медеуский районный суд Алматы. Решением суда от 22 сентября 2023 года иск о сносе удовлетворен. К демонтажу собственник приступил добровольно с участием судебных исполнителей городского департамента юстиции.

Фото: акимат Алматы

Ранее по решению суда снесли незаконный объект по улице Ислама Каримова, 109.

По данным акимата, с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 38 незаконных объектов, в том числе ЖК «Мечта», «KHAN», «Граф», «Алма Гарден» и другие.