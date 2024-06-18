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    16:52, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Сразу три незаконных объекта снесли в предгорье Алматы

    Сразу три незаконных объекта снесли в предгорье Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай, участок №2237, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Внеплановая проверка, проведенная управлением, показала, что собственник (физлицо) возводит объекты за отсутствием разрешительных документов. В результате в отношении собственника приняты административные меры по статье 316 части 1 с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

    Сразу три незаконных объекта снесли в предгорье Алматы
    Фото: акимат Алматы

    25 апреля 2023 года управлением подано исковое заявление о сносе в Медеуский районный суд Алматы. Решением суда от 22 сентября 2023 года иск о сносе удовлетворен. К демонтажу собственник приступил добровольно с участием судебных исполнителей городского департамента юстиции.

    Сразу три незаконных объекта снесли в предгорье Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Ранее по решению суда снесли незаконный объект по улице Ислама Каримова, 109.

    По данным акимата, с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 38 незаконных объектов, в том числе ЖК «Мечта», «KHAN», «Граф», «Алма Гарден» и другие.

    Теги:
    Регионы Горы Акимат Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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