Трехэтажное здание сносят в Алматы

Незаконный объект по улице Ислама Каримова, 109, сносят в Алматы по решению суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля города, ранее на основании обращения жителя была проведена внеплановая проверка, которая установила отсутствие разрешительных документов на строительство. Управлением приняты административные меры по статьям 316 части 1, 321, статьи 463 части 1, 462 части 3 КоАП РК с направлением материалов дела в Специализированный межрайонный административный суд Алматы.

Фото: акимат Алматы

- Собственник судом признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут административному штрафу с приостановлением строительно-монтажных работ. После управлением подан иск в Алмалинский районный суд уже на снос незаконно возведенного объекта и решением районного суда от 28 октября 2021 года исковое заявление управления удовлетворено, после чего исполнительный лист был передан в департамент юстиции, - отметили в управлении.

К сносу приступили накануне с участием судебных исполнителей департамента юстиции.

Ранее сообщилось о сносе здания по проспекту Достык, 170/1.