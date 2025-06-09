Автобус устроил массовое ДТП в Алматы: есть пострадавшие

Как сообщили в департаменте полиции города, ДТП произошло 8 июня в 11:50. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

По предварительным данным, водитель автобуса марки Yutong, принадлежащего частному перевозчику, следуя по проспекту Сейфуллина в северном направлении, на пересечении с улицей Кассина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с пятью автомобилями, остановившимися на запрещающий сигнал светофора. Это были Hyundai Tucson, Hyundai Accent, Lexus, Mitsubishi Outlander и Chevrolet Cobalt.

В результате аварии шесть человек обратились за медицинской помощью. По факту ДТП проводится расследование сотрудниками управления полиции Турксибского района.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алматы. Авария произошла по проспекту Райымбека. Позже врачи отмечали, что один из пострадавших находится в реанимации.

В апреле этого года в Алматы произошло ДТП с автобусом и троллейбусом. В результате пострадали 10 человек.

2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло. В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девчочку, 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги.