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    12:47, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Автобус устроил массовое ДТП в Алматы: есть пострадавшие

    Шесть человек обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса с пятью автомобилями в Турксибском районе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп, Алматы
    Фото: кадр из видео kris_p_almaty_official

    Как сообщили в департаменте полиции города, ДТП произошло 8 июня в 11:50. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

    По предварительным данным, водитель автобуса марки Yutong, принадлежащего частному перевозчику, следуя по проспекту Сейфуллина в северном направлении, на пересечении с улицей Кассина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с пятью автомобилями, остановившимися на запрещающий сигнал светофора. Это были Hyundai Tucson, Hyundai Accent, Lexus, Mitsubishi Outlander и Chevrolet Cobalt.

    В результате аварии шесть человек обратились за медицинской помощью. По факту ДТП проводится расследование сотрудниками управления полиции Турксибского района.

    Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алматы. Авария произошла по проспекту Райымбека.  Позже врачи отмечали, что один из пострадавших находится в реанимации. 

    В апреле этого года в Алматы произошло ДТП с автобусом и троллейбусом. В результате пострадали 10 человек. 

    2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло. В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трое человек госпитализировали, в том числе девчочку, 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги.

    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Регионы Полиция Автобус Видео Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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