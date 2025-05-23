Автобус столкнулся с легковушкой в Алматы: есть пострадавшие

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях.

По данным департамента полиции города, дорожное происшествие произошло 22 мая в 22:25 в Турксибском районе.

— Водитель автобуса, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, восточнее улицы Шемякина, при развороте в обратном направлении, допустил столкновение с автомашиной марки Audi, которая следовала в противоположную сторону. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель Audi и трое его пассажиров, - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Турксибского района.

Ранее в Алматы произошло ДТП с автобусом и троллейбусом. В результате пострадали 10 человек.