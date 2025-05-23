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    10:47, 23 Май 2025 | GMT +5

    Автобус столкнулся с легковушкой в Алматы: есть пострадавшие

    Четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: кадр с видео

    Видео с места происшествия распространяется в соцсетях.

    По данным департамента полиции города, дорожное происшествие произошло 22 мая в 22:25 в Турксибском районе. 

    — Водитель автобуса, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, восточнее улицы Шемякина, при развороте в обратном направлении, допустил столкновение с автомашиной марки Audi, которая следовала в противоположную сторону. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель Audi и трое его пассажиров, - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

    К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Турксибского района.

    Ранее в Алматы произошло ДТП с автобусом и троллейбусом. В результате пострадали 10 человек. 

    Теги:
    ДТП Автобус Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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