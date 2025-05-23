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    12:58, 23 Май 2025 | GMT +5

    ДТП с автобусом в Алматы: один пострадавший в реанимации

    В управлении общественного здоровья Алматы сообщили о состоянии пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем, передает корреспондент агентства Kazinform.

    реанимация
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По данным управления, в городскую клиническую больницу №4 бригадами скорой медицинской помощи были доставлены два пациента. После осмотра мультидисциплинарной бригадой им были проведены необходимые клинико-диагностические исследования, включая ультразвуковое исследование, компьютерную томографию и обзорную рентгенографию.

    — Пациентка, 2005 года рождения, после комплексного обследования направлена на амбулаторное лечение по месту жительства. Пациент, 2005 года рождения, госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации. Состояние оценивается как тяжелое, он получает необходимое лечение в полном объеме, — прокомментировали в пресс-службе УОЗ.

    В Центр детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП) также был доставлен подросток 17 лет. Осмотр проведен врачебной бригадой, выполнены необходимые клинико-диагностические мероприятия.

    — По результатам обследования установлен диагноз: закрытый перелом средней трети правой бедренной кости со смещением. Пациент госпитализирован в отделение травматологии, где получает лечение в полном объеме, — добавили в ведомстве.

    Еще один пациент доставлен в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу (АМКБ).

    Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алматы. Авария произошла по проспекту Райымбека. 

    Теги:
    ДТП Автобус Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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