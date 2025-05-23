ДТП с автобусом в Алматы: один пострадавший в реанимации

По данным управления, в городскую клиническую больницу №4 бригадами скорой медицинской помощи были доставлены два пациента. После осмотра мультидисциплинарной бригадой им были проведены необходимые клинико-диагностические исследования, включая ультразвуковое исследование, компьютерную томографию и обзорную рентгенографию.

— Пациентка, 2005 года рождения, после комплексного обследования направлена на амбулаторное лечение по месту жительства. Пациент, 2005 года рождения, госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации. Состояние оценивается как тяжелое, он получает необходимое лечение в полном объеме, — прокомментировали в пресс-службе УОЗ.

В Центр детской неотложной медицинской помощи (ЦДНМП) также был доставлен подросток 17 лет. Осмотр проведен врачебной бригадой, выполнены необходимые клинико-диагностические мероприятия.

— По результатам обследования установлен диагноз: закрытый перелом средней трети правой бедренной кости со смещением. Пациент госпитализирован в отделение травматологии, где получает лечение в полном объеме, — добавили в ведомстве.

Еще один пациент доставлен в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу (АМКБ).

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алматы. Авария произошла по проспекту Райымбека.