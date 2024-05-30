Аварийные деревья начали обрезать и вырубать в Алматы

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» в Алматы проводится санитарная обрезка и снос аварийных деревьев на территориях многоквартирных жилых домов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, работа по сносу аварийных деревьев, представляющих угрозу падения во время непогоды, находится на особом контроле.

— На постоянной основе проводится мониторинг состояния деревьев. Вырубке подлежат больные, сухостойные, с опасным наклоном аварийные деревья. Решение о вырубке дерева во избежание несчастных случаев принимается после всеобщего заключения. Взамен в 10-кратном размере производятся компенсационные посадки, — отметили в пресс-службе акимата.

Также с 29 мая по 29 июня санитарную обрезку деревьев проведут во дворах ИЖС одиноко проживающих социально уязвимых слоев населения: ветеранов ВОВ, пенсионеров, лиц с инвалидностью 1-й, 2-й групп, одинокие матери, воспитывающие несовершеннолетних детей.

Заявки по санитарной обрезке деревьев от социально уязвимых слоев населения принимаются в управлении занятости и социальных программ Алматы по телефону: 338-30-24. После предварительного обследования на выявление потребности санитарной обрезки деревьев районные акиматы города проведут соответствующие мероприятия.

О том, как определяют аварийные деревья в Алматы, можно почитать по ссылке.

В рамках кампании «Алматы — наш общий дом» и республиканской акции «Таза Қазақстан» за месяц в мегаполисе высадили более 30 тысяч деревьев лиственных пород и пять тысяч кустарников.

В ходе акции «Алматы — город-сад» во всех районах города было высажено 8 205 зеленых насаждений, в том числе более четырех тысяч яблонь. Жителям для озеленения своих дворовых территорий раздали трех тысяч саженцев. В рамках фестиваля «Оазис школьного двора» алматинские школьники посадили более 20 тысяч цветов, 430 плодовых деревьев и 200 саженцев туи.

Республиканская акция «Таза Қазақстан» началась 8 апреля и реализуется по поручению Главы государства по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов и направлена на формирование ценностей бережного отношения к окружающей среде, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения.