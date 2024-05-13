30 тысяч деревьев высадили в Алматы за месяц

С начала кампании «Алматы – наш общий дом» высажено более 30 тысяч деревьев лиственных пород и 5 тысяч кустарников, передает корреспондент агентства Kazinform.

Массовая посадка деревьев по инициативе акима мегаполиса Ерболата Досаева прошла 27 апреля. Всего в ходе акции во всех районах города было высажено 8205 зеленых насаждений, в том числе более 4 тысячи яблонь.

В акимате города отметили, что за месяц в Алматы было высажено больше деревьев, чем в знаменитом центральном парке Нью-Йорка - там насчитывается от 18 до 25 тысяч.

Вместе с тем: в рамках акции «Зеленый двор» жителям города роздано 3 тысячи саженцев, в ходе общегородской акции «Алматы – город-сад» - более 8 тысяч саженцев.

19 апреля во всех общеобразовательных школах прошел фестиваль ландшафтного дизайна «Оазис школьного двора». В рамках фестиваля учащимися 5-11-х классов посажено более 20 тысяч цветов, 430 плодовых деревьев и 200 саженцев туи.

По поручению Главы государства о благоустройстве и озеленении территорий населенных пунктов в рамках акции «Таза Қазақстан» акиматом города с 8 апреля по 8 мая реализована кампания «Алматы — наш общий дом». Основная цель кампании, которая будет продолжена и является долгосрочной – формирование ценностей бережного отношения к городской инфраструктуре, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения.