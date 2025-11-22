«Алтын Қыран» для Пашиняна и новый коридор для региона: чему посвящен визит Премьер-министра Армении в Астану
Армения является важным партнером Казахстана на Южном Кавказе, с которым выстроен прочный политический диалог и культурно-гуманитарные связи. В условиях геополитических вызовов и необходимости в диверсификации внешнеэкономических связей Казахстан может предложить решения в углублении двустороннего взаимодействия. Об итогах визита Премьер-министра Никола Пашиняна в Астану — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.
Дорога через Арарат
Незадолго до визита Никола Пашиняна в Астану произошло важное, а в контексте геополитики, историческое событие, которое так или иначе повлияло на наполнение переговоров на высоком уровне. В армянский порт Айрум в начале ноября прибыл первый состав с казахстанской пшеницей. Это стало возможным благодаря снятию транзитных ограничений со стороны Азербайджана. Впервые за 30 лет транзитный коридор в Южном Кавказе начал приносить практическую пользу всем странам региона, включая Армению и Казахстан.
Отсутствие устойчивых логистических решений и сложная геополитическая конфигурация региона сдерживали развитие торговли между нашими государствами, превращая политическую симпатию в потенциал. С появлением новых транспортных маршрутов, снятием транзитных барьеров и активизацией сотрудничества в рамках ЕАЭС этот потенциал начал реализовываться.
Причем в геометрической прогрессии: если несколько лет назад товарооборот между двумя странами оставался на символическом уровне — всего 7–8 миллионов долларов в год, то в последнее время дал устойчивый рост. За январь–август 2025 года Астана и Ереван наторговали уже 35,4 млн. долларов. А свой потенциал оценивают, и вовсе, в 350 млн — прежде всего за счет поставок металлургической, нефтехимической, химической и пищевой продукции.
Как отметил, приветствуя высокого гостя в Акорде, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, «между Астаной и Ереваном сложился открытый и доверительный политический диалог на всех уровнях».
— Налажено тесное и плодотворное сотрудничество в рамках региональных и международных структур, — подчеркнул Президент.
Никол Пашинян в ответ акцентировал внимание на том, что для расширения сотрудничества наших стран действительно созданы новые возможности, которые возникли с учетом изменений в регионе.
— Считаю, что имеющийся потенциал в транспортной сфере должен быть в полной мере реализован, — сказал Премьер-министр Армении.
По мнению экспертов, эти новые возможности открывают широкие перспективы для углубления взаимодействия. Наиболее перспективными обозначены такие сферы как торгово-экономическая и транзитно-транспортная, инвестиционное взаимодействие, недропользование, сельское хозяйство, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта, здравоохранение, а также культурно-гуманитарные связи.
— Обе страны являются полноправными членами Евразийского экономического союза, и Казахстан, как стратегический партнер, традиционно выстраивает прагматичное сотрудничество со странами Кавказа. Президент Касым-Жомарт Токаев поддерживает конструктивные и доверительные контакты с лидерами региона, прежде всего важные для Армении с Турцией и Азербайджаном, что представляет особую значимость для Армении, — комментирует заместитель директора по экономической политике КИСИ при Президенте РК Жанар Габдуллина.
Солидарен с ней и политолог Таир Нигманов: основой для политической симпатии между Астаной и Ереваном послужила, в том числе и общая позиция в урегулировании кризиса между Арменией и Азербайджаном.
— Казахстан предоставлял площадку для встреч высокопоставленных чиновников со стороны этих государств во время разработки мирного соглашения. Армения оценила этот шаг, и в целом позиция Казахстана, ориентированная исключительно на бизнес, миролюбие, взаимовыгодные, исключительно экономические интересы без каких-либо обязательств, Армении близка, — считает эксперт.
Свет в конце коридора
Для Армении сотрудничество с Казахстаном — стратегическая возможность снизить зависимость от внешних рисков. Наша страна может предложить не только зерно, но и промышленные товары, энергоносители, оборудование — все то, что критически важно для армянской экономики и повседневной жизни.
Пока же доставка из Казахстана осуществляется через Россию, Азербайджан и Грузию, что увеличивает стоимость и время перевозки. Дополнительные таможенные процедуры и пересечение нескольких границ создают риски задержек, особенно для чувствительных грузов, таких как зерно. Все может изменить реализация международного проекта
(Trump Route for International Peace and Prosperity), также известного как модернизированный Зангезурский коридор. Этот маршрут должен стать частью Среднего коридора, соединяющего Китай и Центральную Азию с Европой, и обеспечить выход к Турции и Средиземному морю.
Благодаря подписанию 8 августа 2025 года в Вашингтоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном все страны региона получили возможность планировать диверсификацию логистических артерий. Маршрут Трампа ради международного мира и процветания сделает торговое взаимодействие между нашими странами быстрее, комфортнее и безопаснее.
— «Zangezur» потенциально дополняет Средний коридор и может расширить экспортные возможности Казахстана, но его реальная значимость будет зависеть от политических гарантий, инфраструктурных инвестиций и согласованной регуляторики. Одновременные визиты Пашиняна в Астану и Токаева в Москву усиливают роль Казахстана как посредника, поддерживающего рабочий диалог между партнерами, отношения которых осложнены. Это открывает дополнительные дипломатические рычаги и в Южном Кавказе, — говорит профессор Международной школы экономики Maqsut Narikbayev University Тимур Когабаев.
По итогам переговоров в Астане Президент Казахстана отметил, что новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов.
— Казахстан поддерживает инициативу Армении «Перекресток мира» в транспортно-транзитной сфере. Мы также подтверждаем заинтересованность в участии в проекте «Международный маршрут мира и процветания TRIPP». Сопряжение этих стратегических коридоров с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север — Юг отвечает интересам обеих стран, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства выразил поддержку усилиям Президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленному им плану. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан всецело приветствует общее стремление Еревана и Баку к заключению мира, а также поблагодарил лидера Азербайджана за решение снять санкции и создать условия для прямой двусторонней торговли через территорию его страны.
Президент Казахстана обратил внимание и на бесценный вклад Никола Пашиняна в укрепление отношений между Казахстаном и Арменией. Он отметил, что Премьер-министр широко известен в международном сообществе как сильный лидер, дальновидный политик и выдающийся государственный деятель. Учитывая особые заслуги Никола Пашиняна, Президент вручил ему высшую награду Казахстана — орден «Алтын Қыран».
Хлебом единым
Говоря о перспективах взаимодействия, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Армения сосредоточили усилия на активизации торгово‑экономического и инвестиционного сотрудничества. В ходе переговоров была достигнута договоренность о принятии конкретных мер, направленных на увеличение объемов взаимной торговли и расширение номенклатуры товаров.
— Мы также выразили готовность поддержать экспортный потенциал Армении и подчеркнули важность реализации инвестиционных проектов. Достигнута договоренность о принятии практических шагов для укрепления связей между предпринимателями. Созданный Деловой совет «Казахстан-Армения» призван объединить представителей бизнеса двух стран и содействовать в реализации взаимовыгодных проектов, — считает Глава государства.
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян приняли Совместное заявление, которое Президент Казахстана назвал историческим.
По мнению политолога Таира Нигманова, у Казахстана и Армении действительно существует значительный, но до недавнего времени нереализованный потенциал для экономического сотрудничества.
— Сегодня, на фоне позитивной динамики в отношениях между Баку и Ереваном, открываются новые возможности. Если этот процесс продолжит развиваться, он неизбежно отразится и на экономических связях между Казахстаном и Арменией. Мы сможем наращивать объемы поставок, которые ранее были невозможны именно из-за ограничений, связанных с транзитом, — считает эксперт.
Особое значение в этом контексте, по его мнению, приобретает сельское хозяйство. Казахстану необходимо активно бороться за международные рынки сбыта своей аграрной продукции — пшеницы, муки, переработанных изделий. Армения в этом смысле может стать важным и стабильным направлением экспорта. С учетом растущей потребности страны в продовольственной безопасности и диверсификации поставок, сотрудничество в аграрной сфере может стать одной из точек роста двусторонних отношений. Наша страна готова на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары. А открытие прямого авиасообщения между двумя странами и организация воздушных грузоперевозок станет одной из приоритетных задач.
О перспективных направлениях для расширения сотрудничества можно судить по наполнению внушительного пакета документов, подписанных по итогам переговоров. В их числе — Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительствами двух стран на 2026–2030 годы, а также Меморандумы высокотехнологической промышленности, искусственного интеллекта и цифровизации, сельского хозяйства.
— Как говорится, на поверхности лежат два наиболее важных направления — сельское хозяйство и IT-сектор. Для Армении Казахстан важен с точки зрения продовольственной безопасности, — отметил научный сотрудник Института прикладных политических исследований APRI Armenia Сергей Мелконян.
В то же время Армения, по его словам, готова предложить Казахстану технологический опыт.
— С учетом послания Президента Казахстана, где цифровизация обозначена, как одно из приоритетных направлений, здесь есть значительный потенциал. В том числе, армянские диаспоральные проекты, такие как центры креативных технологий TUMO, которые сейчас на повестке в Казахстане, — считает эксперт.
По итогам переговоров достигнуты договоренности о том, что в следующем году Международный образовательный центр Армении TUMO Astana откроется на базе казахстанского Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.
Треть подписанных по итогам переговоров документов касается касается культурно-гуманитарной сферы, это значит, что лидеры стран признают эту сферу важнейшим инструментом укрепления взаимопонимания и доверия.
— Как известно, в прошлом году в Астане прошли Дни культуры Армении, а в этом году впервые в Ереване были организованы Дни культуры Казахстана. В столице Армении открылся парк имени Абая Кунанбайулы. Сегодня одной из улиц нашей столицы было присвоено имя выдающегося армянского просветителя Месропа Маштоца. Безусловно, такие начинания свидетельствуют о духовной близости наших народов и отражают искреннее уважение к их прославленным представителям, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Никол Пашинян подтвердил: отношения между Арменией и Казахстаном поднялись на уровень стратегического партнерства.
— Это означает новый уровень развития нашего взаимодействия в регионе, — сказал Премьер-министр Армении.
Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Никола Пашиняна, прошедшие в Астане, стали отправной точкой для реализации этого потенциала, особенно в условиях растущего интереса Армении к диверсификации внешнеэкономических связей и укреплению продовольственной и энергетической безопасности. Таким образом, визит Премьер-министра Армении в Астану стал важным шагом к формированию устойчивой архитектуры сотрудничества, где инновации и транспорт играют роль стратегических связующих звеньев.