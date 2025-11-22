«Алтын Қыран» для Пашиняна и новый коридор для региона: чему посвящен визит Премьер-министра Армении в Астану

Дорога через Арарат

Незадолго до визита Никола Пашиняна в Астану произошло важное, а в контексте геополитики, историческое событие, которое так или иначе повлияло на наполнение переговоров на высоком уровне. В армянский порт Айрум в начале ноября прибыл первый состав с казахстанской пшеницей. Это стало возможным благодаря снятию транзитных ограничений со стороны Азербайджана. Впервые за 30 лет транзитный коридор в Южном Кавказе начал приносить практическую пользу всем странам региона, включая Армению и Казахстан.

Отсутствие устойчивых логистических решений и сложная геополитическая конфигурация региона сдерживали развитие торговли между нашими государствами, превращая политическую симпатию в потенциал. С появлением новых транспортных маршрутов, снятием транзитных барьеров и активизацией сотрудничества в рамках ЕАЭС этот потенциал начал реализовываться.

Фото: gov.kz

Причем в геометрической прогрессии: если несколько лет назад товарооборот между двумя странами оставался на символическом уровне — всего 7–8 миллионов долларов в год, то в последнее время дал устойчивый рост. За январь–август 2025 года Астана и Ереван наторговали уже 35,4 млн. долларов. А свой потенциал оценивают, и вовсе, в 350 млн — прежде всего за счет поставок металлургической, нефтехимической, химической и пищевой продукции.

Как отметил, приветствуя высокого гостя в Акорде, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, «между Астаной и Ереваном сложился открытый и доверительный политический диалог на всех уровнях».

— Налажено тесное и плодотворное сотрудничество в рамках региональных и международных структур, — подчеркнул Президент.

Никол Пашинян в ответ акцентировал внимание на том, что для расширения сотрудничества наших стран действительно созданы новые возможности, которые возникли с учетом изменений в регионе.

— Считаю, что имеющийся потенциал в транспортной сфере должен быть в полной мере реализован, — сказал Премьер-министр Армении.

Фото: Аkorda

По мнению экспертов, эти новые возможности открывают широкие перспективы для углубления взаимодействия. Наиболее перспективными обозначены такие сферы как торгово-экономическая и транзитно-транспортная, инвестиционное взаимодействие, недропользование, сельское хозяйство, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта, здравоохранение, а также культурно-гуманитарные связи.

— Обе страны являются полноправными членами Евразийского экономического союза, и Казахстан, как стратегический партнер, традиционно выстраивает прагматичное сотрудничество со странами Кавказа. Президент Касым-Жомарт Токаев поддерживает конструктивные и доверительные контакты с лидерами региона, прежде всего важные для Армении с Турцией и Азербайджаном, что представляет особую значимость для Армении, — комментирует заместитель директора по экономической политике КИСИ при Президенте РК Жанар Габдуллина.

Солидарен с ней и политолог Таир Нигманов: основой для политической симпатии между Астаной и Ереваном послужила, в том числе и общая позиция в урегулировании кризиса между Арменией и Азербайджаном.

Фото: Пресс-служба министерства и торговли и интеграции Казахстана

— Казахстан предоставлял площадку для встреч высокопоставленных чиновников со стороны этих государств во время разработки мирного соглашения. Армения оценила этот шаг, и в целом позиция Казахстана, ориентированная исключительно на бизнес, миролюбие, взаимовыгодные, исключительно экономические интересы без каких-либо обязательств, Армении близка, — считает эксперт.

Свет в конце коридора

Для Армении сотрудничество с Казахстаном — стратегическая возможность снизить зависимость от внешних рисков. Наша страна может предложить не только зерно, но и промышленные товары, энергоносители, оборудование — все то, что критически важно для армянской экономики и повседневной жизни.

Пока же доставка из Казахстана осуществляется через Россию, Азербайджан и Грузию, что увеличивает стоимость и время перевозки. Дополнительные таможенные процедуры и пересечение нескольких границ создают риски задержек, особенно для чувствительных грузов, таких как зерно. Все может изменить реализация международного проекта

Фото: arminfo

(Trump Route for International Peace and Prosperity), также известного как модернизированный Зангезурский коридор. Этот маршрут должен стать частью Среднего коридора, соединяющего Китай и Центральную Азию с Европой, и обеспечить выход к Турции и Средиземному морю.

Благодаря подписанию 8 августа 2025 года в Вашингтоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном все страны региона получили возможность планировать диверсификацию логистических артерий. Маршрут Трампа ради международного мира и процветания сделает торговое взаимодействие между нашими странами быстрее, комфортнее и безопаснее.

— «Zangezur» потенциально дополняет Средний коридор и может расширить экспортные возможности Казахстана, но его реальная значимость будет зависеть от политических гарантий, инфраструктурных инвестиций и согласованной регуляторики. Одновременные визиты Пашиняна в Астану и Токаева в Москву усиливают роль Казахстана как посредника, поддерживающего рабочий диалог между партнерами, отношения которых осложнены. Это открывает дополнительные дипломатические рычаги и в Южном Кавказе, — говорит профессор Международной школы экономики Maqsut Narikbayev University Тимур Когабаев.

По итогам переговоров в Астане Президент Казахстана отметил, что новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов.

— Казахстан поддерживает инициативу Армении «Перекресток мира» в транспортно-транзитной сфере. Мы также подтверждаем заинтересованность в участии в проекте «Международный маршрут мира и процветания TRIPP». Сопряжение этих стратегических коридоров с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север — Юг отвечает интересам обеих стран, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Глава государства выразил поддержку усилиям Президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленному им плану. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан всецело приветствует общее стремление Еревана и Баку к заключению мира, а также поблагодарил лидера Азербайджана за решение снять санкции и создать условия для прямой двусторонней торговли через территорию его страны.

Президент Казахстана обратил внимание и на бесценный вклад Никола Пашиняна в укрепление отношений между Казахстаном и Арменией. Он отметил, что Премьер-министр широко известен в международном сообществе как сильный лидер, дальновидный политик и выдающийся государственный деятель. Учитывая особые заслуги Никола Пашиняна, Президент вручил ему высшую награду Казахстана — орден «Алтын Қыран».

Фото: Akorda

Хлебом единым

Говоря о перспективах взаимодействия, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Армения сосредоточили усилия на активизации торгово‑экономического и инвестиционного сотрудничества. В ходе переговоров была достигнута договоренность о принятии конкретных мер, направленных на увеличение объемов взаимной торговли и расширение номенклатуры товаров.

— Мы также выразили готовность поддержать экспортный потенциал Армении и подчеркнули важность реализации инвестиционных проектов. Достигнута договоренность о принятии практических шагов для укрепления связей между предпринимателями. Созданный Деловой совет «Казахстан-Армения» призван объединить представителей бизнеса двух стран и содействовать в реализации взаимовыгодных проектов, — считает Глава государства.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян приняли Совместное заявление, которое Президент Казахстана назвал историческим.

По мнению политолога Таира Нигманова, у Казахстана и Армении действительно существует значительный, но до недавнего времени нереализованный потенциал для экономического сотрудничества.

Фото: Gov.kz

— Сегодня, на фоне позитивной динамики в отношениях между Баку и Ереваном, открываются новые возможности. Если этот процесс продолжит развиваться, он неизбежно отразится и на экономических связях между Казахстаном и Арменией. Мы сможем наращивать объемы поставок, которые ранее были невозможны именно из-за ограничений, связанных с транзитом, — считает эксперт.

Особое значение в этом контексте, по его мнению, приобретает сельское хозяйство. Казахстану необходимо активно бороться за международные рынки сбыта своей аграрной продукции — пшеницы, муки, переработанных изделий. Армения в этом смысле может стать важным и стабильным направлением экспорта. С учетом растущей потребности страны в продовольственной безопасности и диверсификации поставок, сотрудничество в аграрной сфере может стать одной из точек роста двусторонних отношений. Наша страна готова на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары. А открытие прямого авиасообщения между двумя странами и организация воздушных грузоперевозок станет одной из приоритетных задач.

Фото: Kazinform

О перспективных направлениях для расширения сотрудничества можно судить по наполнению внушительного пакета документов, подписанных по итогам переговоров. В их числе — Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству между Правительствами двух стран на 2026–2030 годы, а также Меморандумы высокотехнологической промышленности, искусственного интеллекта и цифровизации, сельского хозяйства.

— Как говорится, на поверхности лежат два наиболее важных направления — сельское хозяйство и IT-сектор. Для Армении Казахстан важен с точки зрения продовольственной безопасности, — отметил научный сотрудник Института прикладных политических исследований APRI Armenia Сергей Мелконян.

В то же время Армения, по его словам, готова предложить Казахстану технологический опыт.

— С учетом послания Президента Казахстана, где цифровизация обозначена, как одно из приоритетных направлений, здесь есть значительный потенциал. В том числе, армянские диаспоральные проекты, такие как центры креативных технологий TUMO, которые сейчас на повестке в Казахстане, — считает эксперт.

По итогам переговоров достигнуты договоренности о том, что в следующем году Международный образовательный центр Армении TUMO Astana откроется на базе казахстанского Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.

Фото: Ақорда

Треть подписанных по итогам переговоров документов касается касается культурно-гуманитарной сферы, это значит, что лидеры стран признают эту сферу важнейшим инструментом укрепления взаимопонимания и доверия.

— Как известно, в прошлом году в Астане прошли Дни культуры Армении, а в этом году впервые в Ереване были организованы Дни культуры Казахстана. В столице Армении открылся парк имени Абая Кунанбайулы. Сегодня одной из улиц нашей столицы было присвоено имя выдающегося армянского просветителя Месропа Маштоца. Безусловно, такие начинания свидетельствуют о духовной близости наших народов и отражают искреннее уважение к их прославленным представителям, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Никол Пашинян подтвердил: отношения между Арменией и Казахстаном поднялись на уровень стратегического партнерства.

— Это означает новый уровень развития нашего взаимодействия в регионе, — сказал Премьер-министр Армении.

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Никола Пашиняна, прошедшие в Астане, стали отправной точкой для реализации этого потенциала, особенно в условиях растущего интереса Армении к диверсификации внешнеэкономических связей и укреплению продовольственной и энергетической безопасности. Таким образом, визит Премьер-министра Армении в Астану стал важным шагом к формированию устойчивой архитектуры сотрудничества, где инновации и транспорт играют роль стратегических связующих звеньев.