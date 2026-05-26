Алматинский рынок «Байсат» снова не смогли продать на аукционе

Ранее в ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» сообщили о проведении электронных торгов 26 мая. Однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия зарегистрированных участников. В лоте указано, что «на момент начала электронного аукциона в аукционном зале по объекту продажи зарегистрированные участники аукциона отсутствовали».

Часть одного из крупнейших рынков города уже неоднократно выставлялась на торги. Нынешний аукцион стал пятой попыткой реализации актива. Впервые объект был выставлен на продажу 18 ноября 2025 года по стартовой цене 28,6 млрд тенге, однако покупателя тогда не нашлось.

На вторых торгах, состоявшихся в декабре, стоимость снизили до 26,7 млрд тенге. Третья попытка продажи была предпринята 5 февраля 2026 года, когда цену уменьшили до 24,77 млрд тенге. Четвертый аукцион прошел 8 апреля, при этом актив вновь выставили по первоначальной стоимости — 28,6 млрд тенге.

В январе 2024 года часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, была возвращена государству.

В состав возвращенного имущества вошли три объекта общей площадью 4 221,4 квадратного метра и земельный участок площадью 1,4 гектара. Активы находились в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», которые принадлежали Бауыржану Нурсултану (сын Кайрата Сатыбалды).