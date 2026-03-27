    13:22, 27 Март 2026 | GMT +5

    Рынок «Байсат» в Алматы снова выставили на продажу

    Долю центра оптово-розничной торговли «Байсат» в Алматы выставили на торги в четвертый раз. На этот раз стартовая цена составляет 28,6 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

    В ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» сообщили, что соответствующий лот размещен на государственной электронной торговой платформе sauda.e-qazyna.kz. 

    Речь идет о доле участия в ТОО «Центр оптово-розничной торговли». Электронный тендер назначен на 8 апреля 2026 года, начало — в 10:00. Стартовая стоимость лота составляет 28 639 882 000 тенге. 

    Отметим, что это уже четвертая попытка продать актив. Первый аукцион прошел 18 ноября, однако ни один участник тогда не зарегистрировался, и торги были признаны несостоявшимися.

    Изначально рынок оценили в 28,6 млрд тенге. Вторые торги состоялись в декабре со сниженной ценой — 26,7 млрд тенге, третьи прошли 5 февраля. Тогда стоимость была снижена до 24,77 млрд тенге. 

    В январе 2024 года часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, была возвращена государству. Имущество, состоящее из трех объектов общей площадью 4 221,4 кв. м и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», принадлежащих Бауыржану Нурсултану (сын Кайрата Сатыбалды). 

    Возврат активов Рынок Алматы
    Еламан Турысбеков
