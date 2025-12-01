Рынок «Байсат» в Алматы снова выставлен на торги

Компания по управлению возвращенными активами (КУВА) сообщила о размещении повторного аукциона на электронной платформе sauda.e-qazyna.kz. Торги по реализации доли участия ТОО «Центр оптово-розничной торговли» состоятся 26 декабря 2025 года в 11:00. Стартовая цена объекта составляет 26,7 млрд тенге.

Напомним, что первый аукцион был назначен на 18 ноября, однако ни один участник не зарегистрировался, и торги не состоялись. Изначальная стоимость рынка тогда составляла 28,6 млрд тенге.

В январе 2024 года часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, была возвращена государству. Имущество, состоящее из трех объектов общей площадью 4 221,4 кв. м и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», принадлежащих Бауыржану Нурсултану (сын Кайрата Сатыбалды).