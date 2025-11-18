Рынок «Байсат» в Алматы не удалось продать на аукционе

Аукцион должен был пройти сегодня в 10:00 на портале E-Qazyna. Однако на момент начала аукциона по объекту продажи ни один участник не был зарегистрирован, из-за чего аукцион не состоялся. Начальная стоимость рынка составляла 28 639 882 000 тенге.

Ранее Компания по управлению возвращенными активами сообщила о выставлении на открытые электронные торги доли ТОО «Центр оптово-розничной торговли «Байсат».

Напомним, в январе 2024 года часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, была возвращена государству. Имущество, состоящее из трех объектов общей площадью 4 221,4 кв. м и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», принадлежащих Бауыржану Нурсултану (сын Кайрата Сатыбалды).