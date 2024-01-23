Часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, вернули государству в Алматы

17 января вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании всех сделок с имуществом комплекса «Холдинг Алматы жылу» (ныне рынок «Байсат»), недействительными. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

В суде подтвердились факты неправомерной продажи комплекса, выразившиеся в применении неактуального отчета об оценке имущества 4-летней давности, без обязательного условия продажи по сохранению профиля деятельности и несоблюдении условий договора о запрете отчуждения.

Имущество, состоящее из трех объектов общей площадью 4 221,4 м2 и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», принадлежащих Бауыржан Нурсултану (сын Кайрата Сатыбалды).

Ранее, в рамках досудебного расследования Кайрат Сатыбалды добровольно вернул большую часть рынка «Байсат».