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    16:14, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, вернули государству в Алматы

    прокурор
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    17 января вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о признании всех сделок с имуществом комплекса «Холдинг Алматы жылу» (ныне рынок «Байсат»), недействительными. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города. 

    В суде подтвердились факты неправомерной продажи комплекса, выразившиеся в применении неактуального отчета об оценке имущества 4-летней давности, без обязательного условия продажи по сохранению профиля деятельности и несоблюдении условий договора о запрете отчуждения.

    Имущество, состоящее из трех объектов общей площадью 4 221,4 м2 и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», принадлежащих Бауыржан Нурсултану (сын Кайрата Сатыбалды).

    Ранее, в рамках досудебного расследования Кайрат Сатыбалды добровольно вернул большую часть рынка «Байсат».

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Прокуратура Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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