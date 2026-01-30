Рынок «Байсат» в Алматы выставили на третьи торги со сниженной ценой

Аукцион на повышение цены пройдет 5 февраля в 12:00 в электронной форме на платформе sauda.e-qazyna.kz.

Стартовая цена — 24,77 млрд тенге.

Как подчеркивают в КУВА, на этом аукционе есть возможность купить данный актив выгодно с максимальной скидкой.

— Объект представляет собой действующий рынок — готовый коммерческий актив с устойчивым денежным потоком, сформированной клиентской базой, развитой инфраструктурой и потенциалом дальнейшего роста, — говорится в описании.

В случае, если актив не реализуется на третьих торгах, объявляется тендер со стартовой ценой, равной оценочной стоимости — 28,64 млрд тенге.

При отсутствии результата по тендеру проведут коммерческий конкурс — также по оценочной стоимости.

— Иными словами, третьи торги со сниженной стартовой ценой — это единственный этап, на котором покупатель получает возможность приобрести актив существенно ниже его оценочной стоимости. В последующих процедурах такой ценовой дисконт не предусмотрен, — отметили в компании.

Всего за период управления ТОО «Центр оптово-розничной торговли» в Специальный государственный фонд перечислено 349,7 млн тенге.

— С момента передачи управляющей компании доходы выросли с 225,0 млн. тенге до 413,4 млн. тенге, налоговые и иные обязательные отчисления увеличены более, чем в 13 раз и составили 324,2 млн. тенге, после проведения модернизации количество торговых мест выросло с 2 200 до 3 000, — сообщили в КУВА.

Напомним, что первый аукцион был назначен на 18 ноября, однако ни один участник не зарегистрировался, и торги не состоялись. Изначальная стоимость рынка тогда составляла 28,6 млрд тенге. Второй аукцион проходил в декабре со стартовой ценой в 26,7 млрд тенге.

В январе 2024 года часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, была возвращена государству. Имущество, состоящее из трех объектов общей площадью 4 221,4 кв. м и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», принадлежащих Бауыржану Нурсултану (сын Кайрата Сатыбалды).