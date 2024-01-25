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    21:37, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Алгоритм работы СМИ и соцсетей при ЧС и ЧП представит Минкультуры и информации РК

    Аида Балаева
    Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

    Министерство культуры и информации РК представит подробный алгоритм работы СМИ и социальных сетей при ЧС и ЧП. Об этом сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает агентство Kazinform. 

    - Землетрясение в Алматы еще раз показало, насколько важна достоверная и оперативная информация, и вновь продемонстрировало ключевую роль СМИ при чрезвычайных происшествиях и ситуациях. В связи с этим, Министерство культуры и информации в ближайшее время представит подробный алгоритм работы СМИ и социальных сетей при ЧС и ЧП, - написала Аида Балаева в Facebook.

    Она сообщила, что планируется серия обучающих тренингов для СМИ с участием представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства внутренних дел и других заинтересованных государственных органов.

    В ночь с 22 на 23 января жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Подземные толчки продолжались несколько минут. Многие жители города поспешно покинули свои дома. За медицинской помощью после землетрясения в стационары обратились 67 человек.

    Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев на брифинге ответил, куда могут обращаться жители города в случае, если чьи-то дома пострадали в результате сильного ночного землетрясения.

    Между тем, министр по ЧС Сырым Шарипханов заверил, что разрушенных землетрясением зданий в Алматы нет.

    В некоторых многоквартирных домах в Алматы во время землетрясения образовались небольшие трещины.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Аида Балаева Минкультуры СМИ
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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