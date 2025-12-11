Алатауский район Алматы остался без света на сутки: названа сумма ущерба

Заместитель акима города Алмасхан Сматлаев на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что 13 ноября в Алатауском районе при выполнении работ по прокладке газопровода методом ГНБ подрядная организация ТОО «МП ГазЭнерджи», заказчиком которой является компания «Магнум», повредила кабельную линию 110 кВ. Работы проводились без согласования с акиматом.

Фото: акимат Алматы

— В результате повреждения свыше 32 тысяч потребителей остались без электроснабжения почти на сутки. Процесс ликвидации аварии осложнялся тем, что место повреждения кабеля не удалось обнаружить. Тем не менее авария была устранена силами акимата и энергопередающей компании АЖК, — сказал он.

По итогам инцидента на подрядную организацию и заказчика были составлены административные протоколы. Сумма ущерба инфраструктуре составила 64 млн тенге и полностью возложена на подрядчика. На сегодняшний день все повреждения полностью восстановлены.

Напомним, 13 ноября сообщалось о временном отключении электричества в нескольких микрорайонах Алатауского района Алматы.

Позже в Алатау Жарык компаниясы уточнили, что никакой аварии на ТЭЦ-2 не происходило — электростанция функционирует в штатном режиме. Причина отключения — повреждение кабеля 110 кВ.

Вечером 14 ноября электроснабжение в Алатауском районе Алматы было полностью восстановлено.