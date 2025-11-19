Акимат Астаны окажет помощь семье фельдшера Улданы Мырзуан
Акимат Астаны выплатит материальную помощь семье погибшего фельдшера станции скорой медицинской помощи столицы Улданы Мырзуан, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.
Акимат также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
— Семье погибшей планируется оказать всестороннюю поддержку, включая материальную помощь, а также покрытие расходов, связанных с организацией ритуальных услуг. Также будет предусмотрена страховая выплата в установленном порядке, — сообщили в акимате.
Напомним, 8 ноября в столичном районе Алматы, по адресу проспект Тәуелсіздік, 24Б, произошло обрушение наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада девятиэтажного жилого дома. В результате обрушения пострадали пять человек, среди них двое фельдшеров.
Сегодня, 18 ноября, стало известно, что фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан скончалась. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Указом Главы государства за образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, фельдшер станции скорой медицинской помощи города Астаны Мырзуан Ұлдана Қалдарханқызы (посмертно) награждена медалью «Ерлігі үшін».