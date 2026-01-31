РУ
    21:35, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Аида Балаева поручила обновить составы региональных комиссий по делам несовершеннолетних

    В Правительстве усиливают персональную профилактику рисков среди несовершеннолетних и обновляют работу региональных комиссий, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Аида Балаева поручила обновить составы региональных комиссий по делам несовершеннолетних
    Фото: Правительство РК

    Под председательством заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой в Правительстве рассмотрены вопросы работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также меры по профилактике правонарушений и буллинга в детской и подростковой среде.

    В обсуждении приняли участие представители министерств, заинтересованных государственных органов, а также акиматы регионов, подключившиеся в режиме ВКС. В ходе заседания акцент сделан на необходимости перехода от формального реагирования к опережающей и адресной профилактике.

    Отмечено, что в ряде регионов сохраняются случаи, требующие принципиально иной управленческой дисциплины и межведомственной координации. В числе примеров обозначены резонансные инциденты, связанные с общественной безопасностью, а также вопросы эффективности отдельных бюджетных решений на местах.

    Аида Балаева поручила обновить составы региональных комиссий по делам несовершеннолетних
    Фото: Правительство РК

    Отдельно участники обсудили реализацию Концепции «Дети Казахстана», которая впервые объединяет меры поддержки детей в едином комплексном формате.

    — Мы должны работать не количественно, а качественно — конкретно по каждому ребенку. Комиссия должна перестать быть формальностью: с каждым случаем нужно разбираться персонально, закреплять сопровождение и на практике проверять, как меры реально работают. Важнее наших детей у нас ничего нет, — подчеркнула Аида Балаева.

    Подводя итоги, заместитель Премьер-министра дала ряд конкретных поручений: в недельный срок обновить и утвердить составы региональных комиссий, расширив их за счет представителей экспертного сообщества, родительских организаций, НПО и общественных советов, в рамках реализации программы «Дети Казахстана» регионам поручено утвердить собственные планы на основе республиканского документа с учетом местной специфики.

    Ранее в Уральске подростка избили его сверстники в Уральске, в Таразе дети подвергались жестокому обращению со стороны родственников, родная мать истязала детей в Шымкенте.

    Динара Жусупбекова
