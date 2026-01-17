Родная мать истязала детей в Шымкенте

Сигнал о возможных истязаниях поступил из школы. Учителя обратили внимание на травмы у детей, которых ранее не было, и сообщили об этом в правоохранительные органы.

После обращения по месту проживания семьи незамедлительно выехали сотрудники ювенальной и криминальной полиции, а также представители других уполномоченных органов.

— В полицию Шымкента поступило заявление по факту причинения телесных повреждений детям со стороны матери и неисполнения ей обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств дела, — сообщила руководитель пресс-службы ДП Шымкента Баглан Исатаева.

В семье воспитывались четверо детей: двое школьного возраста, а также дети четырех лет и одного года. По предварительным данным, издевательства были направлены преимущественно на старших мальчиков. Женщина прикладывала к их телам раскаленный утюг, прижигала руки, ноги, лицо и туловище, а также наносила уколы вилкой. Все это, по ее словам, применялось «за непослушание» и сопровождалось не только физической болью, но и тяжелыми психологическими страданиями.

— Старшие дети с серьезными травмами доставлены в детскую больницу Шымкента и находятся под наблюдением врачей. Четырехлетний ребенок помещен в Центр адаптации несовершеннолетних. Годовалого малыша временно разместили в Доме малютки, — сообщила детский омбудсмен по городу Шымкенту Айжан Наимбекова.

По информации омбудсмена семья не состояла на учете, считалась благополучной, жилищные условия оценивались как удовлетворительные.

Собранные материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Там рассмотрят вопрос о лишении женщины родительских прав.

По предварительным данным, супруг подозреваемой уехал на заработки во Францию и в данное время находится за границей. Рассматривалась версия о возможных психических расстройствах у женщины, однако обследование в психоневрологическом диспансере показало, что она признана вменяемой, психических заболеваний у нее не выявлено.

Досудебное расследование продолжается. После завершения следственных действий материалы будут переданы в суд. До принятия окончательного решения все дети останутся в социальных учреждениях.

Ранее другой резонансный случай жестокого обращения с детьми в Шымкенте потряс казахстанцев. Колдун-садист Улугбек Сманов, которому с женой доверили воспитание шестерых приемных детей из разных городов страны, избежал наказания. Его направили на принудительное лечение.

Уголовное дело в отношении супруги Сманова было прекращено. Решение согласовано с надзорным органом.