В Уральске избили подростка: директор школы освобожден от должности

На кадрах видеозаписи видно, как двое несовершеннолетних наносят удары третьему подростку.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, по данному факту сотрудниками Абайского отдела полиции управления полиции города Уральска проведена проверка.

Установлено, что инцидент произошел в октябре прошлого года. Ранее заявлений или жалоб по этому факту не поступало.

По информации департамента, все участники происшествия установлены и доставлены в отдел полиции. По факту хулиганства, совершенного несовершеннолетними, возбуждено административное дело. Родители подростков привлечены к административной ответственности. Кроме того, собраны материалы по факту ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию и обучению детей.

В свою очередь, в городском отделе образования уточнили, что в средней школе № 17 до данного инцидента факты буллинга, психологического либо иного давления в отношении пострадавшего подростка зафиксированы не были.

— Администрация школы своевременно не проинформировала отдел образования о произошедшем. В связи с этим приказом городского отдела образования директор средней школы № 17 Марат Зайнуллиев освобожден от занимаемой должности. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 435 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также в адрес городского отдела образования вынесено представление по факту несообщения о противоправных действиях, совершенных несовершеннолетними.

— В настоящее время потерпевшему оказывается необходимая психологическая помощь, с ним работают специалисты центра психологической поддержки. По данному факту также возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле руководства департамента полиции, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области один ученик нанес ножевое ранение другому.