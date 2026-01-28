Связанная скотчем девочка в Таразе: полиция завела дело по статье «Истязание»

Речь идет о двух сестрах с особенностями психического развития, которые ранее проживали в Туркестанской области и, по данным из открытых источников, подвергались жестокому обращению со стороны родственников. Позже девочек передали под опеку жительницы Тараза.

Опекун поясняет, что одна из сестер — К. — иногда проявляет агрессию по отношению к другой девочке, и в подобных ситуациях взрослые стараются ее успокоить. По ее словам, именно с этим может быть связан эпизод, запечатленный на фото.

Женщина утверждает, что в момент, когда была сделана фотография, ее не было дома, и кто именно связал девочку, она не знает.

В то же время в социальных сетях сама К. на прямой вопрос журналистов отвечает, что связала ее мама. Ранее также высказывались версии о возможной причастности няни, помогающей ухаживать за детьми.

Так или иначе, кто же связал ребенка теперь будут выяснять профессионалы. После распространения снимков полиция начала досудебное расследование по статье 110 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Истязание».

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются и изучаются все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в Жамбылской области по аналогичной статье отчима приговорили к 4 годам лишения свободы.