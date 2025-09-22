Афтершоков в Алматы не ожидается — ДЧС

— Уважаемые жители и гости города Алматы! Сегодня, 21 сентября, примерно в 16:25 по времени Астаны сетью сейсмических станций в 9 километрах от Алматы было зарегистрировано землетрясение без ощутимости. Оснований для паники и беспокойства нет. Ситуация находится под контролем департамента по чрезвычайным ситуациям. По данным Института сейсмологии, повторных афтершоков не ожидается, — сказал он в видеообращении.

Отметим, что сегодня около 16:25 жители Алматы получили на свои телефоны экстренное оповещение о землетрясении.

Позже сообщалось, что в 9 километрах на юго-запад от Алматы зарегистрировано землетрясение. Однако, ощутимости на территории города не было.

В ДЧС пояснили, что система оповещения Mass Alert сработала автоматически.

Между тем, в социальных сетях жители Алматы деллись фото и видео эвакуации после неожиданного оповещения о землетрясении.