    18:02, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Афтершоков в Алматы не ожидается — ДЧС

    Временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Дамир Ермагамбетов обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие после оповещения о землетрясении, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в Турции
    Фото: Anadolu

    — Уважаемые жители и гости города Алматы! Сегодня, 21 сентября, примерно в 16:25 по времени Астаны сетью сейсмических станций в 9 километрах от Алматы было зарегистрировано землетрясение без ощутимости. Оснований для паники и беспокойства нет. Ситуация находится под контролем департамента по чрезвычайным ситуациям. По данным Института сейсмологии, повторных афтершоков не ожидается, — сказал он в видеообращении.

    Отметим, что сегодня около 16:25 жители Алматы получили на свои телефоны экстренное оповещение о землетрясении. 

    Позже сообщалось, что в 9 километрах на юго-запад от Алматы зарегистрировано землетрясение. Однако, ощутимости на территории города не было. 

    В ДЧС пояснили, что система оповещения Mass Alert сработала автоматически.

    Между тем, в социальных сетях жители Алматы деллись фото и видео эвакуации после неожиданного оповещения о землетрясении. 

