Адвокаты Хасана Касымбаева подали апелляцию

— Сегодня истекает 15-дневный срок с момента оглашения приговора. Вчера мы подали предварительную жалобу и будем ее дополнять, потому что приговор получили только вчера. Документ нужно внимательно изучить и проанализировать — он объемный, 56 листов, — сообщил один из адвокатов Нариман Кервенов.

Ранее защита не согласилась с решением суда и заявила о намерении обжаловать приговор.

11 ноября Талгарский районный суд признал Хасана Касымбаева виновным по делу о похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Суд также вынес приговор в отношении еще пяти фигурантов дела.

Напомним, Хасан Касымбаев был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищении, совершенных в июне 2021 года. Позже ему предъявили еще одно обвинение — вымогательство.

Имя Хасана Касымбаева стало широко известно среди казахстанцев после убийства 16-летнего подростка Шерзата Болата в Талгаре. Местные жители в социальных сетях связывали его с криминальной группировкой «Хуторские».

Но МВД отрицало существование такой ОПГ, утверждая, что «на учете не состоит», и Касымбаев не имеет отношения к убийству подростка в Талгаре.