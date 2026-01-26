Административным судам предложили придать конституционный статус в Казахстане

Как отметил министр, введение в Казахстане с 2021 года специализированных административных судов стало важным шагом к укреплению принципа верховенства права и обеспечению реального баланса между государством и гражданином.

— В этой связи предлагается прямо указать в Конституции, что судебная власть осуществляется через административное судопроизводство. Внесение соответствующих поправок придаст административным судам конституционно-правовой статус, усилит гарантии защиты прав граждан в публично-правовых спорах и повысит доверие общества к судебной власти, — сказал министр.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии.

С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе состоялось 24 января.

Сегодня, 26 января, Конституционная комиссия обсуждает в ходе второго заседания сводные предложения по реформе.