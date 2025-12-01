РУ
    7-летняя девочка, пострадавшая при пожаре в Туркестанской области, скончалась

    Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница, операция
    Фото: freepik.com

    В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшей.

    — 30 ноября скончалась пациентка 2018 года рождения, доставленная в крайне тяжёлом состоянии, в результате пожара в Жетысайском районе. Несмотря на проведение интенсивной терапии, консультации профильных специалистов и проведение полного комплекса реанимационных и дезинтаксикационных мероприятий, вывезти из состояния порожения центральной нервной системы пациентку, к сожалению, не удалось, — сообщили в облздраве.

    Ребенка похоронили в родном селе.

    Ранее в Минздраве сообщали, что состояние девочки оставалось критическим, тогда как двое взрослых, выживших в пожаре, находятся в стабильном состоянии.

    Напомним, 18 ноября в результате пожара в частном жилом доме в Туркестанской области погибли 12 человек. Девочка стала десятым ребенком, скончавшимся после трагедии в селе Алгабас Жетысайского района.



