7-летняя девочка, пострадавшая при пожаре в Туркестанской области, скончалась

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшей.

— 30 ноября скончалась пациентка 2018 года рождения, доставленная в крайне тяжёлом состоянии, в результате пожара в Жетысайском районе. Несмотря на проведение интенсивной терапии, консультации профильных специалистов и проведение полного комплекса реанимационных и дезинтаксикационных мероприятий, вывезти из состояния порожения центральной нервной системы пациентку, к сожалению, не удалось, — сообщили в облздраве.

Ребенка похоронили в родном селе.

Ранее в Минздраве сообщали, что состояние девочки оставалось критическим, тогда как двое взрослых, выживших в пожаре, находятся в стабильном состоянии.

Напомним, 18 ноября в результате пожара в частном жилом доме в Туркестанской области погибли 12 человек. Девочка стала десятым ребенком, скончавшимся после трагедии в селе Алгабас Жетысайского района.





