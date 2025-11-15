35-летняя мать двоих детей умерла после взрыва в Туркестанской области

С момента поступления в районную больницу Отырарского района специалисты проводили дистанционные консультации и корректировали лечение. Для получения квалифицированной специализированной помощи пациентку доставили в Шымкент.

— 3 ноября в 15:30 в Центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева из центральной районной больницы Отырарского района Туркестанской области была переведена женщина 1990 года рождения в крайне тяжелом состоянии, — рассказала главный врач центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева Мадина Ермаханбетова.

По словам врача, тяжесть состояния была связана с политравмой и тяжелой комбинированной травмой.

— Она получила термический ожог 80–90% поверхности тела — головы, лица, шеи, туловища, обеих верхних и нижних конечностей, ягодичной области. Отмечалась ожоговая болезнь тяжелой степени в стадии острой ожоговой токсемии, ожог верхних дыхательных путей, токсическая пневмония. Также у пациентки были сопутствующие травмы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый компрессионный перелом тела третьего грудного позвонка, закрытые переломы плюсневых костей правой и левой стоп со смещением, — сообщила главврач.

На момент поступления состояние пострадавшей оценивалось как крайне тяжелое. Она была госпитализирована в реанимационное отделение.

— Тяжесть состояния была обусловлена полиорганной недостаточностью. В реанимационном отделении проводился полный комплекс интенсивной терапии: обезболивание, инфузионная и антибактериальная терапия, назначались прокинетики, витамины, гормональная терапия, антикоагулянты, препараты для улучшения микроциркуляции, симптоматическая терапия. Проводился постоянный контроль витальных функций и гидробаланса. Лечение ежедневно корректировалось, — добавила Мадина Ермаханбетова.

Несмотря на проводимое лечение, пациентка скончалась. Смерть наступила в результате политравмы, несовместимой с жизнью.

Квартиру, где произошел взрыв, семья получила по госпрограмме. У врача-педиатра остались муж и двое детей, в момент взрыва их не было дома.

Напомним, 30 октября в селе Шаульдер Отырарского района Туркестанской области прогремел взрыв в трехэтажном доме. Ударной волной были разрушены стены трех из 12 квартир.

В приемное отделение Отырарской районной центральной больницы доставили женщину 1990 года рождения.

Жильцов разместили в общежитии местного колледжа и у родственников. Дом решено восстанавливать.