31 год назад: каким было наводнение в Кульсары

Административный центр Жылыойского района в Атырауской области весной 1993 года был подтоплен паводком. В то время Кульсары был поселком, передает корреспондент агентства Kazinform.

В то время Кульсары был поселком. Как говорит Абдыхалык Сисенбердиев, бывший очевидцем тех событий, в 1993 году население было заранее оповещено о наводнении. Райцентр поселок Кульсары уже в то время делился на несколько сел.

- Рядом с Кульсары есть озеро Камысколь. В это озеро впадает протока Курсай, которая начинается от реки Жем. Берега протоки в то время не были подняты. Вода из реки Жем вышла из русла Курсая и залила несколько сел в Кульсары, – вспоминает Абдыхалык Сисенбердиев.

Фото: из личного архива Абдыхалыка Сисенбердиева

По его словам, затопившая Кульсары вода стояла около месяца. После этого долго не высыхала грязь на улицах.

- Тогда затопило более 1 тысячи жилых домов. Жители, испугавшись наводнения, разъехались в разные стороны. Пытались заселяться в пустующие многоэтажные дома в микрорайонах Кульсары. Но местный акимат не знал, сколько домов пустуют, и не дал возможности жителям в них заселиться. Оставшиеся без жилья входили в эти дома, взламывая двери, – говорит А.Сисенбердиев.

Только после спада паводка начались очистные работы. Был начат ремонт затопленных домов.

- Конечно, от стихийного бедствия жители Кульсары пострадали. Это правда. Пострадавшим жителям давали, в основном, стройматериалы, для временного проживания дали несколько юрт, некоторым оказали помощь деньгами. Финансовую помощь предложили организации. Но, не могу сказать, что все жители, чьи дома пострадали, были охвачены заботой. Многие жители сами отстроили себе жилье. Затем компания «Тенгизшевройл» построила в Кульсары 20 одноэтажных домов, – говорит Абдыхалык Сисенбердиев.

Фото: из личного архива Абдыхалыка Сисенбердиева

Для того чтобы ослабить течение реки Жем, была разрушена в двух-трех местах дорога, которая вела из села Мукыр в Кызылкогинском районе напрямую в Кульсары. Также на Омартогайском участке Жылыойского района и на территории бывшего совхоза Эмбинский пришлось разрушить бродные переправы «Кызылжар».

- Стоит говорить только об одной причине наводнения 1993 года. Это то, что берег протоки Курсай сильно понизился. Только после того, как были затоплены села в Кульсары, берег начали наращивать. Но это было сделано очень поздно, – говорит очевидец наводнения.

В этом году Кульсары снова настигла большая вода. 4 апреля в Жылыойском районе было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы паводков. Занятия в школах перевели на онлайн-режим.

В город Кульсары начала поступать паводковая вода 5 апреля. В регионе воды реки Жем размыли дорогу в направлении «Кульсары-Мукыр».

Из затопленного города Кульсары Атырауской области в безопасное место перевезены 34 998 жителей. Из них 7 445 человек размещены в общежитиях на месторождении «Тенгиз». Более 18 тысяч человек эвакуировали на автотранспорте в село Бейнеу Мангистауской области. Эвакуированных также разместили расселили в 17 эвакопунктах в Актау.

По предварительным данным местных госорганов, в Кульсары затопило 2500 частных жилых домов и административных здании. Покинутые из-за паводков дома охраняли полицейские.

За последние несколько дней в Жылыойском районе наблюдается позитивная динамика — снижение уровня воды в реке Жем составило 85 см, продолжается восстановление трассы Доссор-Кульсары.

Также активно ведутся работы по откачке воды в самом городе. За прошедшие сутки откачано 11 тысяч кубометров воды. В районах, где вода отошла, районные акиматы проводят сбор обращений от граждан по причиненному ущербу. 230 сотрудников полиции обеспечивают безопасность.

Также ведется возобновление подачи электричества, возобновлена подача электричества в 500 домов, ежедневно подключаются от 60 до 100 домов.

Эпидемиологическая ситуация по Жылыойскому району стабильная, пробы воды берут ежедневно. Возобновлена деятельность автозаправочных станций, продовольственных магазинов, аптек, мест общественного питания.