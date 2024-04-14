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    13:50, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводки: в Атырауской области восстановлено электроснабжение в 500 домах

    Атырау
    Фото: Рахим Қойлыбаев

    Пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев доложил о паводковой ситуации в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Касательно ситуации в Жылыойском районе, наблюдается позитивная динамика — за последние несколько дней снижение уровня воды в реке Жем составило 85 см, продолжается восстановление трассы Доссор-Кульсары. Также активно ведутся работы по откачке воды в самом городе. На эти цели задействованы 58 единиц техники, за прошедшие сутки откачано 11 тысяч кубометров воды, — сказал Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК. 

    Также по его словам, ведется возобновление подачи электричества, возобновлена подача электричества в 500 домов, ежедневно подключаются от 60 до 100 домов.

    Эпидемиологическая ситуация по Жылыойскому району стабильная, пробы воды берут ежедневно. Возобновлена деятельность автозаправочных станций, продовольственных магазинов, аптек, мест общественного питания. 

    Теги:
    Атырауская область Электроэнергия Акимат Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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