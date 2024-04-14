Паводки: в Атырауской области восстановлено электроснабжение в 500 домах
Пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев доложил о паводковой ситуации в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Касательно ситуации в Жылыойском районе, наблюдается позитивная динамика — за последние несколько дней снижение уровня воды в реке Жем составило 85 см, продолжается восстановление трассы Доссор-Кульсары. Также активно ведутся работы по откачке воды в самом городе. На эти цели задействованы 58 единиц техники, за прошедшие сутки откачано 11 тысяч кубометров воды, — сказал Руслан Жумагазиев на брифинге в СЦК.
Также по его словам, ведется возобновление подачи электричества, возобновлена подача электричества в 500 домов, ежедневно подключаются от 60 до 100 домов.
Эпидемиологическая ситуация по Жылыойскому району стабильная, пробы воды берут ежедневно. Возобновлена деятельность автозаправочных станций, продовольственных магазинов, аптек, мест общественного питания.