По Жылыойскому району за последние несколько дней наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Уровень воды упал более чем на 50 см. Начаты восстановительные работы на трассе Кульсары — Атырау, ведутся работы по очистке от мусора, который принес с собой паводок. Продолжаются работы по откачке воды, идет восстановление подачи электричества на ранее подтопленных участках. В районах, где вода отошла, районные акиматы проводят сбор обращений от граждан по причиненному ущербу. 230 сотрудников полиции обеспечивают безопасность в Жылыойском районе, — рассказал Руслан Жумагазиев на площадке в СЦК.

Относительно ситуации вокруг реки Жайык представитель региона пояснил, что начаты масштабные берегоукрепительные работы. Их общая протяженность составит 215 км.

— Согласно гидрогеологическим сводкам прирост воды в реке Жайык в селе Индербор составляет +15 см, в селе Махамбет — плюс 19 см, в г. Атырау — 18 см. За текущие 6 дней уложено 101 км берегоукрепительных дамб из запланированных 215 км. Для этих целей привлечено 981 ед. техники, 3382 работника различных организаций, а также порядка 3,5 тысячи волонтеров, — добавил пресс-секретарь акима Атырауской области.

Для ускорения выхода воды из реки Жайык в Каспийское море ведутся дноуглубительные работы на устье Урало-Каспийского канала.