27 палестинцев застрелили у пункта выдачи помощи в Газе

По меньшей мере 27 палестинцев были убиты и десятки получили ранения в результате стрельбы израильских военных у центра по распределению гуманитарной помощи в районе Рафаха на юге сектора Газа. Об этом сообщили во вторник местные органы здравоохранения.

Это уже третий инцидент с массовыми жертвами за последние три дня, происходящий на фоне хаоса при раздаче продовольствия.

Израильская армия в ответ заявила, что ее подразделения заметили «подозреваемых, отклонившихся от маршрута», и сначала сделали предупредительные выстрелы. После того как люди не отреагировали, по их направлению был открыт огонь.

По словам израильских военных, инцидент расследуется.

По данным Международного комитета Красного Креста, в полевой госпиталь в Рафахе во вторник поступили 184 раненых. 19 человек были признаны мертвыми по прибытии, еще 8 скончались от ран. Более 35 пациентов потребовали немедленного хирургического вмешательства.

Инцидент произошел на фоне расширения деятельности при поддержке США гуманитарной инициативы Фонда гуманитарной помощи Газе, которая на прошлой неделе начала работу по доставке помощи населению анклава в обход прежних способов при помощи международных структур. Организация, поддерживаемая Израилем, сообщила, что во вторник с утра доставила 21 грузовик с продовольствием, и «операция внутри объекта прошла безопасно».

Тем не менее, за последние дни наблюдаются случаи гибели людей у пунктов помощи.

В воскресенье погибли как минимум 31 человек, в понедельник — еще трое. Израиль отрицает целенаправленные удары по гражданским лицам, заявляя, что сообщения о гибели людей в воскресенье являются «фабрикациями» со стороны ХАМАС.

Накануне Израиль объявил о новых приказах об эвакуации среди жителей ряда районов Хан-Юниса на юге Газы, предупредив о предстоящих военных действиях против боевиков в этом районе. Власти призвали жителей переместиться в сторону района аль-Маваси, который Израиль называет гуманитарной зоной.

Однако представители ООН и палестинские официальные лица настаивают, что безопасных мест в анклаве уже не осталось, а большинство из 2,3-миллионного населения анклава являются внутренне перемещенными лицами.

Министерство здравоохранения сектора Газа в свою очередь предупредило, что новые приказы об эвакуации могут остановить работу больницы Насер — крупнейшего действующего медучреждения в южной части сектора, поставив под угрозу жизни пациентов.

Израильская операция в Газе продолжается с 7 октября 2023 года — дня нападения боевиков ХАМАС, в результате которого, по израильским данным, были убиты 1,2 тыс. человек и взяты в заложники 251 человек. По данным палестинских властей, с тех пор в анклаве в результате боевых действий Израиля погибло свыше 54 тыс. палестинцев.

На днях спецпредставитель США Стив Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США по Газе, а ООН назвала сектор Газа «самым голодающем местом на Земле».