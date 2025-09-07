19:54, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5
13 автобусных маршрутов в Астане временно изменили движение
Ряд популярных автобусных маршрутов изменили свое движение, передает агентство Kazinform со ссылкой на City Transportation Systems.
Временно изменены схемы движения маршрутов № 14, 15, 15А, 18, 19, 23, 25, 28, 31, 40, 48, 61, 73.
Новые схемы движения популярных маршрутов можно узнать здесь.
Напомним, в Астане на мосту Марал начался ремонт деформационного шва, также участок дороги по улице Акбидай закроют на ремонт в столице.
Ранее костанайцы пожаловались на переполненные автобусы после оптимизации маршрутов.
Жители поселка близ Усть-Каменогорска жалуются на перебои с автобусами.