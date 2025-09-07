РУ
    19:54, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    13 автобусных маршрутов в Астане временно изменили движение

    Ряд популярных автобусных маршрутов изменили свое движение, передает агентство Kazinform со ссылкой на City Transportation Systems.

    автобус
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Временно изменены схемы движения маршрутов № 14, 15, 15А, 18, 19, 23, 25, 28, 31, 40, 48, 61, 73.

    Новые схемы движения популярных маршрутов можно узнать здесь.

    Напомним, в Астане на мосту Марал начался ремонт деформационного шва, также участок дороги по улице Акбидай закроют на ремонт в столице.

    Ранее костанайцы пожаловались на переполненные автобусы после оптимизации маршрутов.

    Жители поселка близ Усть-Каменогорска жалуются на перебои с автобусами.

    Дороги Транспорт Автобус Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
