Костанайцы пожаловались на переполненные автобусы после оптимизации маршрутов

С начала сентября в Костанае введена оптимизация маршрутной сети городских и пригородных автобусов. Об этом на брифинге рассказал заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурдаулет Бейсенов. Нововведение предполагало сокращение автобусов и изменение интервала движения, согласно графику (ознакомиться с ним можно здесь).

Но в первые дни сентября в некоторых автобусах ситуация стала критической — в комментариях и публикациях в соцсетях люди массово жаловались на забитые автобусы и долгое ожидание.

В акимате заявили, что причиной перегрузки стало совпадение оптимизации с началом учебного года, это и вызвало временные трудности: увеличилась наполняемость автобусов в часы пик.

— По данным анализа, проведённого совместно с ТОО «AlemPay», только 2 сентября пассажиропоток в первой половине дня вырос на 4 тысячи человек, что составило рост на 21%. Уже 3 сентября количество пассажиров снизилось, и транспортная нагрузка стабилизировалась, — рассказал журналистам Нурдаулет Бейсенов.

Что касается длительности ожидания, то он пояснил, что жителям выдали утвержденное расписание, где в часы пик — 11–15 минут, в межпиковое время — до 20 минут, после 20:00 — 30 минут. Но, по словам представителей акимата, часть перевозчиков увеличила интервалы до 25–30 минут, что вызвало жалобы пассажиров. При этом, как уточнили в ведомстве, многие обращения касались маршрутов, которые вообще не вошли в программу оптимизации.

Журналисты и жители обратили внимание, что интервалы движения автобусов в часы пик также были увеличены, хотя транспорт в это время итак переполнен.

На это чиновники ответили, что оптимизация проводилась по результатам анализа пассажиропотока: если в определённые часы заполняемость автобусов была ниже 100%, интервал увеличивали. На наиболее востребованных маршрутах, например, 38-м или 11-м, наоборот сохранили или усилили движение.

Жители выразили опасения, что сокращение автобусов лишает водителей рабочих мест. Например, один из перевозчиков заявил, что у него убрали около девяти автобусов и, соответственно, 18 водителей были вынуждены перейти в другие смены с уменьшением заработка. В акимате в ответ на это заявили, что в городе работает порядка 450 водителей, при этом количество ставок превышает 500. Это означает, что рабочих мест достаточно, и перевозчикам нужно лишь грамотно перераспределять нагрузку и графики.

Нурдаулет Бейсенов отметил, что с прошлого года изменена методика субсидирования перевозчиков. Если раньше выплаты зависели от количества пассажиров, то теперь от километража маршрута.

— Это позволяет более равномерно распределять нагрузку и предотвращать избыточное скопление автобусов на конечных остановках, — сообщил он.

Также во время встречи с журналистами сообщили, что в Костанае перевозчики получают стопроцентное субсидирование, а также обновляют парк автобусов в лизинг при поддержке местных властей. Сегодня обновление составляет около 70%, а лизинговые платежи компенсируются из бюджета.

В акимате также пообещали провести детальный анализ пассажиропотока за сентябрь и в случае необходимости скорректировать графики движения.

Оптимизация затронула и междугородний маршрут № 120, который стал предметом спора между акиматом и перевозчиком. Подробнее об этом можно прочитать тут.