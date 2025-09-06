Участок дороги по улице Акбидай закроют на ремонт в Астане
В Астане закроют на ремонт улицу Акбидай на участке от улице Ондирис до улицы Кокше Кеменгерулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Акбидай на участке от ул. Ондирис до ул. Кокше Кеменгерулы.
- 6 и 7 сентября участок будет частично перекрыт, - говорится в сообщении.
Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что завершается ремонт самой длинной улицы в Казахстане.