Участок дороги по улице Акбидай закроют на ремонт в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Акбидай на участке от ул. Ондирис до ул. Кокше Кеменгерулы.

- 6 и 7 сентября участок будет частично перекрыт, - говорится в сообщении.

Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что завершается ремонт самой длинной улицы в Казахстане.