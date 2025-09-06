РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:10, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Участок дороги по улице Акбидай закроют на ремонт в Астане

    В Астане закроют на ремонт улицу Акбидай на участке от улице Ондирис до улицы Кокше Кеменгерулы, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

    Ремонт дорог жол жөндеу
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны информирует жителей и гостей города о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Акбидай на участке от ул. Ондирис до ул. Кокше Кеменгерулы.

    - 6 и 7 сентября участок будет частично перекрыт, - говорится в сообщении.

    Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что завершается ремонт самой длинной улицы в Казахстане.

    Теги:
    Дороги Астана Акимат Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают