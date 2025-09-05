РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:59, 05 Сентябрь 2025

    Завершается ремонт самой длинной улицы в Казахстане

    В городе Текели области Жетысу подходит к завершению капитальный ремонт улицы имени Динмухамеда Конаева - самой протяженной улицы в Казахстане, передает корреспондент информационного агентства Kazinform. 

    Фото: Жеңіс Ысқабай
    Фото: Жеңіс Ысқабай

    За последние три года в городе были решены четыре ключевых инфраструктурных вопроса. В частности, в настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту 6 км и среднему ремонту еще 12 км улицы Конаева. Завершение работ запланировано на ноябрь этого года. Кроме того, до конца года трасса будет полностью обеспечена уличным освещением.

    Завершается ремонт самой длинной улицы в Казахстане
    Фото: Жеңіс Ысқабай

    — Могу отметить, что работы ведутся качественно. В результате доля дорог в Текели, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличится до 93%, — подчеркнул глава региона Бейбит Исабаев.

    Параллельно решаются и другие важные задачи: в город был проведен природный газ, и сегодня около 28 тысяч жителей — это 92% населения — получили доступ к голубому топливу.

    Кроме того, в Текели до конца года планируется завершить переселение владельцев 212 аварийных квартир. Продолжаются работы и по модернизации магистрального водопровода с целью улучшения качества питьевой воды, сообщает пресс-служба акима области.

    В этом году в рамках дорожного ремонта в Текели предусмотрены средства на восстановление 19 км городских улиц. В частности, уже проведен средний ремонт улицы Ауэзова — на участке от центрального парка до физкультурно-оздоровительного комплекса.

    Область Жетысу Ремонт дорог
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
