Завершается ремонт самой длинной улицы в Казахстане

За последние три года в городе были решены четыре ключевых инфраструктурных вопроса. В частности, в настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту 6 км и среднему ремонту еще 12 км улицы Конаева. Завершение работ запланировано на ноябрь этого года. Кроме того, до конца года трасса будет полностью обеспечена уличным освещением.

Фото: Жеңіс Ысқабай

— Могу отметить, что работы ведутся качественно. В результате доля дорог в Текели, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличится до 93%, — подчеркнул глава региона Бейбит Исабаев.

Параллельно решаются и другие важные задачи: в город был проведен природный газ, и сегодня около 28 тысяч жителей — это 92% населения — получили доступ к голубому топливу.

Кроме того, в Текели до конца года планируется завершить переселение владельцев 212 аварийных квартир. Продолжаются работы и по модернизации магистрального водопровода с целью улучшения качества питьевой воды, сообщает пресс-служба акима области.

В этом году в рамках дорожного ремонта в Текели предусмотрены средства на восстановление 19 км городских улиц. В частности, уже проведен средний ремонт улицы Ауэзова — на участке от центрального парка до физкультурно-оздоровительного комплекса.