В Астане на мосту Марал начался ремонт деформационного шва

- С 15:00 6 сентября по 8 сентября движение автотранспортных средств будет частично ограничено. При этом, движение будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон, - говорится в сообщении.

Акимат рекомендует водителям и пешеходам заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Отмечается, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что участок дороги по улице Акбидай закроют на ремонт в Астане.