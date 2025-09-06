12:50, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5
В Астане на мосту Марал начался ремонт деформационного шва
Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту деформационного шва по мосту Марал (М2), передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
- С 15:00 6 сентября по 8 сентября движение автотранспортных средств будет частично ограничено. При этом, движение будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон, - говорится в сообщении.
Акимат рекомендует водителям и пешеходам заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
Отмечается, что для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее сообщалось, что участок дороги по улице Акбидай закроют на ремонт в Астане.