Жители поселка близ Усть-Каменогорска жалуются на перебои с автобусами
Поселок Ахмирово расположен в непосредственной близости от Усть-Каменогорска. Местные жители жалуются на крайне неудовлетворительное транспортное сообщение с городом — количество автобусов, курсирующих между поселком и центром, не отвечает потребностям населения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Встают ни свет ни заря
В настоящее время в поселке Ахмирово проживает порядка 7 тысяч человек. Среди них немало работающих в городе, а также студентов и школьников. Каждое утро на остановках в пределах посёлка выстраиваются длинные очереди из людей, ожидающих общественный транспорт.
— Я добираюсь в город на автобусе № 55. Он ходит очень редко. Порой приходится ждать по полчаса, а иногда и по часу. Когда автобус, наконец, приезжает, внутри уже негде ступить — битком набито. Людей так много, что невозможно вздохнуть, — рассказывает одна из жительниц Ахмирова.
По словам местных, нерегулярно ходит не только автобус № 55, но и маршрут № 42.
Согласно информации городского отдела образования, порядка 30% населения посёлка составляют школьники.
При этом многие из них учатся не в самом Ахмирово, а в городе. Чтобы успеть на занятия, детям приходится вставать ещё до рассвета.
Как в акимате объясняют перебои
Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска, в настоящее время посёлок Ахмирово обслуживают следующие автобусные маршруты:
- № 42: конечные остановки — Усть-Каменогорский вокзал — Ново-Ахмирово (всего 9 автобусов);
- № 55: Торговый дом «Ивушка» — Ново-Ахмирово (7 автобусов);
- № 255: 19-й микрорайон — Ново-Ахмирово (3 микроавтобуса);
- № 256: Речной вокзал — 28-й микрорайон (2 микроавтобуса);
- № 71: Речной вокзал — село Герасимовка (2 автобуса).
— Максимальный интервал движения на указанных маршрутах в часы пик составляет 5-10 минут. Перевозчики выпускают на линию весь предусмотренный транспорт. Однако на практике возникают сложности, связанные с техническими неисправностями автобусов или временной нетрудоспособностью водителей. Особенно остро эта проблема касается маршрута № 55. В связи с этим перевозчикам даны конкретные указания — соблюдать установленные интервалы движения и обеспечивать выполнение всех запланированных рейсов, — прокомментировал заместитель руководителя отдела Марат Тунгышбаев.
По его словам, движение всех городских автобусов можно отслеживать в режиме реального времени через приложение «ONAY!».
— В летний период наблюдалось существенное снижение пассажиропотока. Однако в связи с началом нового учебного года будет проведен дополнительный анализ загруженности маршрутов. При необходимости расписание будет откорректировано, а количество рейсов увеличено. Акимат держит вопрос функционирования общественного транспорта на постоянном контроле. Решения по каждому маршруту будут приниматься индивидуально, в сотрудничестве с перевозчиками, — добавил Марат Тунгышбаев.
