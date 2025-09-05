Жители поселка близ Усть-Каменогорска жалуются на перебои с автобусами

Встают ни свет ни заря

В настоящее время в поселке Ахмирово проживает порядка 7 тысяч человек. Среди них немало работающих в городе, а также студентов и школьников. Каждое утро на остановках в пределах посёлка выстраиваются длинные очереди из людей, ожидающих общественный транспорт.

— Я добираюсь в город на автобусе № 55. Он ходит очень редко. Порой приходится ждать по полчаса, а иногда и по часу. Когда автобус, наконец, приезжает, внутри уже негде ступить — битком набито. Людей так много, что невозможно вздохнуть, — рассказывает одна из жительниц Ахмирова.

По словам местных, нерегулярно ходит не только автобус № 55, но и маршрут № 42.

Согласно информации городского отдела образования, порядка 30% населения посёлка составляют школьники.

При этом многие из них учатся не в самом Ахмирово, а в городе. Чтобы успеть на занятия, детям приходится вставать ещё до рассвета.

Фото: Талгатжан Мухаметбекулы/Kazinform

Как в акимате объясняют перебои

Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска, в настоящее время посёлок Ахмирово обслуживают следующие автобусные маршруты:

№ 42: конечные остановки — Усть-Каменогорский вокзал — Ново-Ахмирово (всего 9 автобусов);

№ 55: Торговый дом «Ивушка» — Ново-Ахмирово (7 автобусов);

№ 255: 19-й микрорайон — Ново-Ахмирово (3 микроавтобуса);

№ 256: Речной вокзал — 28-й микрорайон (2 микроавтобуса);

№ 71: Речной вокзал — село Герасимовка (2 автобуса).

— Максимальный интервал движения на указанных маршрутах в часы пик составляет 5-10 минут. Перевозчики выпускают на линию весь предусмотренный транспорт. Однако на практике возникают сложности, связанные с техническими неисправностями автобусов или временной нетрудоспособностью водителей. Особенно остро эта проблема касается маршрута № 55. В связи с этим перевозчикам даны конкретные указания — соблюдать установленные интервалы движения и обеспечивать выполнение всех запланированных рейсов, — прокомментировал заместитель руководителя отдела Марат Тунгышбаев.

По его словам, движение всех городских автобусов можно отслеживать в режиме реального времени через приложение «ONAY!».

Фото: Талгатжан Мухаметбекулы/Kazinform

— В летний период наблюдалось существенное снижение пассажиропотока. Однако в связи с началом нового учебного года будет проведен дополнительный анализ загруженности маршрутов. При необходимости расписание будет откорректировано, а количество рейсов увеличено. Акимат держит вопрос функционирования общественного транспорта на постоянном контроле. Решения по каждому маршруту будут приниматься индивидуально, в сотрудничестве с перевозчиками, — добавил Марат Тунгышбаев.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Усть-Каменогорске школьники имеют возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.