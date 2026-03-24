Золото и серебро дешевеют на фоне конфликта на Ближнем Востоке

За последний год репутация золота как главной «тихой гавани» в кризисе оказалась под ударом на фоне разгорающегося конфликта на Ближнем Востоке.

В ходе утренних торгов в понедельник спотовая цена золота падала до минимального с 2026 года уровня — около 4 100 долларов за унцию, а затем резко отскочила выше 4 400 долларов после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает на пять дней удары по иранским электростанциям после «очень хороших и продуктивных переговоров» с Тегераном, — колебание примерно на 300 долларов всего за несколько часов.

Тем не менее, металл с конца января подешевел более чем на 20% после того, как 29 января достиг рекордного максимума в 5 594,82 доллара за унцию.

Серебро потеряло почти половину своей стоимости по сравнению с историческим максимумом в 121,67 доллара в январе — это один из самых стремительных обвалов в новейшей истории рынка драгоценных металлов.

Спотовая цена серебра снижалась на 8,9%, до 61,76 доллара — это минимум с начала года и почти вдвое ниже уровня в 117 долларов 28 февраля, когда начался конфликт с Ираном.

Эта, на первый взгляд, парадоксальная распродажа встревожила инвесторов, которые скупали драгоценные металлы, рассчитывая, что они устоят.

Ранее сообщение Трампа о приостановке ударов по Ирану обвалило цены на нефть.