Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на фоне переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение последних двух дней между Соединенными Штатами и Ираном состоялись «очень хорошие и продуктивные переговоры», направленные на «полное и окончательное урегулирование враждебных действий» на Ближнем Востоке.

Об этом сообщается в его публикации на Truth Social.

По его словам, с учетом характера и содержания этих контактов он распорядился отложить любые военные удары по иранским энергетическим объектам на пять дней.

— Я рад сообщить, что США и Иран провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного урегулирования наших враждебных действий на Ближнем Востоке. Исходя из тона и характера этих глубоких, детальных и конструктивных обсуждений, которые продолжатся в течение недели, я поручил отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного продолжения переговоров, — отметил Д.Трамп.

Иранские СМИ утверждают, что не имели прямых или косвенных контактов с Трампом и что он «отступил».

Иранское информационное агентство Fars, ссылаясь на неназванный иранский источник, сообщает, что прямых контактов с президентом США Дональдом Трампом не было, «ни через посредника».

Отметим, что иранские власти пока не прокомментировали официально заявления Трампа.

Ранее глава Белого дома выдвигал ультиматум Тегерану, требуя в течение 48 часов открыть Ормузский пролив для судоходства, угрожая в противном случае «уничтожить» иранскую энергетическую инфраструктуру.

В ответ Иран пригрозил полностью закрыть Ормузский пролив, нанести удары по энергетической и IT-инфраструктуре Израиля, а также по электростанциям в странах региона, где расположены американские базы.