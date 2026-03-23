РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:54, 23 Март 2026 | GMT +5

    Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану на фоне переговоров

    Решение о временной паузе в ударах по иранской инфраструктуре последовало после заявлений о «продуктивных переговорах» между Вашингтоном и Тегераном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Белый дом

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение последних двух дней между Соединенными Штатами и Ираном состоялись «очень хорошие и продуктивные переговоры», направленные на «полное и окончательное урегулирование враждебных действий» на Ближнем Востоке.

    Об этом сообщается в его публикации на Truth Social.

    По его словам, с учетом характера и содержания этих контактов он распорядился отложить любые военные удары по иранским энергетическим объектам на пять дней.

    — Я рад сообщить, что США и Иран провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного урегулирования наших враждебных действий на Ближнем Востоке. Исходя из тона и характера этих глубоких, детальных и конструктивных обсуждений, которые продолжатся в течение недели, я поручил отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного продолжения переговоров, — отметил Д.Трамп.

    Иранские СМИ утверждают, что не имели прямых или косвенных контактов с Трампом и что он «отступил».

    Иранское информационное агентство Fars, ссылаясь на неназванный иранский источник, сообщает, что прямых контактов с президентом США Дональдом Трампом не было, «ни через посредника».

    Отметим, что иранские власти пока не прокомментировали официально заявления Трампа.

    Ранее глава Белого дома выдвигал ультиматум Тегерану, требуя в течение 48 часов открыть Ормузский пролив для судоходства, угрожая в противном случае «уничтожить» иранскую энергетическую инфраструктуру.

    В ответ Иран пригрозил полностью закрыть Ормузский пролив, нанести удары по энергетической и IT-инфраструктуре Израиля, а также по электростанциям в странах региона, где расположены американские базы.

    Теги:
    Иран Мировые новости США Дональд Трамп
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
    Сейчас читают