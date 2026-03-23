Иран угрожает полностью закрыть Ормузский пролив
Ранее Дональд Трамп пригрозил «уничтожить» иранские электростанции, если пролив не будет открыт в течение 48 часов, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
— Если угрозы США в отношении электростанций Ирана будут реализованы… Ормузский пролив будет полностью закрыт и не будет открыт до тех пор, пока наши разрушенные электростанции не будут восстановлены, — говорится в заявлении, которое цитирует государственное телевидение Ирана.
Там также содержатся угрозы нанесения ударов по энергетической и IT-инфраструктуре Израиля, а также по электростанциям в странах региона, где расположены американские базы.
Иранские власти заявляют, что пролив по-прежнему открыт для всех судов, за исключением тех, кто связан с «врагами Ирана».
По данным аналитической компании Kpler, на которую ссылается AFP, пройти через пролив за последние три недели удалось относительно небольшому количеству судов — примерно пяти процентам от доконфликтного объема.
Напомним, пролив, через который проходит 20% мирового потребления нефти (около 20 млн баррелей в день), имеет стратегическое значение с точки зрения нефтяных поставок, однако движение в этом проливе практически остановилось.
Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады заявили о готовности обеспечивать безопасные условия для судоходства в Ормузском проливе на фоне ближневосточного конфликта.