Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива
Американский лидер предупредил, что вооруженные силы США ударят по объектам, если пролив не откроют для судоходства, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
По словам Трампа, США способны разрушить несколько электростанций в Иране, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение 48 часов.
— Если Иран не обеспечит полный и безопасный проход через Ормузский пролив в течение двух дней, США нанесут удары по нескольким электростанциям, начиная с крупнейшей, — написал он в Truth Social.
Ранее сообщалось, что администрация президента США планирует объявить о формировании международной коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив.
Напомним, пролив, через который проходит 20% мирового потребления нефти (около 20 млн баррелей в день), имеет стратегическое значение с точки зрения нефтяных поставок, однако движение в этом проливе практически остановилось.
21 марта Соединенные Штаты разрешили проведение операций по продаже и транспортировке иранской нефти, которая была погружена на танкеры до 20 марта. Соответствующее решение закреплено в генеральной лицензии, опубликованной Управлением по контролю за иностранными активами.