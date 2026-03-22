Трамп дал Ирану 48 часов на открытие Ормузского пролива

По словам Трампа, США способны разрушить несколько электростанций в Иране, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение 48 часов.

— Если Иран не обеспечит полный и безопасный проход через Ормузский пролив в течение двух дней, США нанесут удары по нескольким электростанциям, начиная с крупнейшей, — написал он в Truth Social.

Ранее сообщалось, что администрация президента США планирует объявить о формировании международной коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив.

Напомним, пролив, через который проходит 20% мирового потребления нефти (около 20 млн баррелей в день), имеет стратегическое значение с точки зрения нефтяных поставок, однако движение в этом проливе практически остановилось.

21 марта Соединенные Штаты разрешили проведение операций по продаже и транспортировке иранской нефти, которая была погружена на танкеры до 20 марта. Соответствующее решение закреплено в генеральной лицензии, опубликованной Управлением по контролю за иностранными активами.