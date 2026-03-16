США планируют объявить о коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив

Несколько стран достигли договоренности о создании коалиции, которая будет обеспечивать безопасность судоходства в стратегически важном проливе, пишет The Wall Street Journal. При этом вопрос о том, начнутся ли операции по сопровождению судов до окончания боевых действий или после их завершения, все еще обсуждается.

Публично многие государства пока не дают однозначного ответа относительно участия в подобной миссии до прекращения боевых действий, учитывая связанные с этим риски. В связи с этим информация о составе возможных участников коалиции пока не раскрывается.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства, за исключением американских судов и кораблей их союзников.

В интервью изданию Al-Araby Al-Jadeed глава иранской дипломатии подчеркнул, что Тегеран не закрывал пролив и он продолжает функционировать для международных перевозок. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Иран якобы перекрыл пролив для судов, связанных с США и Израилем.

Ранее сообщалось, что ООН призвала обеспечить безопасный проход гуманитарных грузов через Ормузский пролив, предупредив, что перебои на этой ключевой морской трассе могут серьезно осложнить международные операции по оказанию помощи.