    04:19, 16 Март 2026 | GMT +5

    США планируют объявить о коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив

    Администрация президента США Дональда Трампа планирует в течение недели объявить о формировании международной коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив, проходящий вдоль побережья Ирана, передает агентство Kazinform.

    США планируют объявить о создании коалиции для сопровождения судов через Ормузский пролив
    Фото: Wikimedia

    Несколько стран достигли договоренности о создании коалиции, которая будет обеспечивать безопасность судоходства в стратегически важном проливе, пишет The Wall Street Journal. При этом вопрос о том, начнутся ли операции по сопровождению судов до окончания боевых действий или после их завершения, все еще обсуждается.

    Публично многие государства пока не дают однозначного ответа относительно участия в подобной миссии до прекращения боевых действий, учитывая связанные с этим риски. В связи с этим информация о составе возможных участников коалиции пока не раскрывается.

    Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства, за исключением американских судов и кораблей их союзников.

    В интервью изданию Al-Araby Al-Jadeed глава иранской дипломатии подчеркнул, что Тегеран не закрывал пролив и он продолжает функционировать для международных перевозок. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Иран якобы перекрыл пролив для судов, связанных с США и Израилем.

    Ранее сообщалось, что ООН призвала обеспечить безопасный проход гуманитарных грузов через Ормузский пролив, предупредив, что перебои на этой ключевой морской трассе могут серьезно осложнить международные операции по оказанию помощи.

    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
