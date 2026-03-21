США разрешили операции с иранской нефтью до 19 апреля

Соединенные Штаты разрешили проведение операций по продаже и транспортировке иранской нефти, которая была погружена на танкеры до 20 марта. Соответствующее решение закреплено в генеральной лицензии, опубликованной Управлением по контролю за иностранными активами.

Согласно документу, разрешаются сделки, связанные с «продажей, поставками и выгрузкой» нефти и нефтепродуктов, загруженных до полуночи 20 марта. Действие лицензии распространяется на один месяц — до полуночи 19 апреля.

В течение установленного срока США допускают проведение финансовых операций, необходимых для безопасной швартовки и стоянки нефтяных танкеров, обеспечения безопасности экипажей, ремонта судов, а также принятия мер по снижению экологических рисков и выполнения других сопутствующих сервисных процедур.

Документ также разрешает поставки в США нефти и нефтепродуктов иранского происхождения. При этом лицензия не распространяется на операции с лицами, находящимися или действующими в юрисдикции КНДР, Кубы, а также ДНР, ЛНР и Крыма.

