Великобритания разрешила «Транснефти» перевозку нефти из Казахстана

Соответствующая генеральная лицензия Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) вступила в силу 19 марта 2026 года и будет действовать до 18 марта 2028 года.

Документ допускает поставку, покупку, перевозку и доставку нефти из Казахстана с участием «Транснефти» и ее дочерних структур, включая транзит через территорию России. При этом нефть должна иметь казахстанское происхождение и не принадлежать лицам, связанным с РФ.

Как отмечает Национальная ассоциация нефтегазового сервиса России, 24 февраля 2026 года Великобритания внесла «Транснефть» в санкционный список, одновременно выдав временную лицензию на сворачивание операций (wind down), действующую до 9 апреля 2026 года. При этом генеральная лицензия от 10 января 2025 года по проектам, подпадающим под санкционные исключения (Russian Oil Exempt Projects), распространяется на нефтепровод «Дружба» и позволяет продолжать операции по нему до 14 октября 2027 года.

«Транснефть» является крупным оператором магистральных нефтепроводов, обеспечивающим транспортировку основной части нефти из России и Казахстана. С 2023 года Казахстан поставляет нефть в Германию по трубопроводу «Дружба»: в 2025 году объем экспорта составил 2,1 млн тонн, а в 2026 году ожидается рост до 2,5 млн тонн.

Также часть казахстанской нефти экспортируется через российские порты. Около 80% поставок на мировые рынки осуществляется через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), чей отгрузочный терминал расположен в Новороссийске.

